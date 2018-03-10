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    БТА Банк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Молоточек судьи
    Суд Лондона отказал Киеву в выдаче экс-председателя правления "БТА Банка"
    16:55 09.03.2016
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    Роман Солодченко был арестован в Лондоне 8 января 2015года. Экс-банкиру предъявлено подозрение по статьям "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением" и "служебная халатность".
    БТА-банк
    Италия предоставила статус политбеженца супруге экс-главы БТА Банка
    23:59 18.04.2014
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    Спецкомиссии МВД Италии приняла решение о предоставлении статуса политических беженцев супруге бывшего главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова - Алме Шалабаевой и ее несовершеннолетней дочери Алуе.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    БТА Банк настаивает на содержании беглого банкира Аблязова под стражей
    15:44 03.10.2013
    12Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    БТА Банк приветствует решение французского суда, отклонившего ходатайство об освобождении из-под стражи Аблязова, и считает, что подозреваемый в причастности к хищениям более 6 миллиардов долларов экс-банкир может скрыться.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Глава Нацбанка Казахстана: Аблязова правильнее судить в Европе
    17:45 17.09.2013
    9Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Казахстану будет сложно доказать международному сообществу справедливость суда над экс-главой совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, правильнее его судить на территории Франции или Англии, считает председатель Нацбанка Казахстана.
    Суд арестовал Елену Тищенко
    Суд в Москве арестовал Елену Тищенко по "делу БТА Банка"
    17:35 03.09.2013
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    Скрывавшийся после обвинений в хищении 6 миллиардов долларов у БТА банка Аблязов был обнаружен в ходе слежки за Тищенко, экс-женой бизнесмена Сергея Тищенко, украинского бизнес-партнера Аблязова.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Казахстан будет использовать все возможности для возвращения Аблязова
    09:12 06.08.2013
    6Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    "Генпрокуратурой Казахстана предпринимаются все усилия по возвращению Аблязова в Казахстан. Все имеющиеся возможности будут использованы", - сказал представитель генеральной прокуратуры Казахстана.
    БТА-банк
    БТА Банк разыскал Аблязова с помощью частных сыщиков
    17:26 02.08.2013
    24Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    БТА Банк разыскал экс-главу совета директоров Мухтара Аблязова, обвиняемого в причастности к хищению 6 миллиардов долларов, с помощью частных детективов, следивших за подругой беглого банкира Еленой Тищенко, сообщил РИА Новости источник.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Аблязов на время суда может остаться под стражей
    09:19 02.08.2013
    2Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Обвиняемый в причастности к хищениям у БТА-банка активов на сумму в шесть миллиардов долларов Мухтар Аблязов на время суда, скорее всего, останется под стражей.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Аблязов должен быть под стражей, чтобы не рассеивались средства
    08:14 02.08.2013
    4Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    БТА-банк считает, что обвиняемый в причастности к хищениям на сумму в шесть миллиардов долларов Мухтар Аблязов должен находиться под стражей, чтобы присвоенные им активы не были были рассеяны.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Аблязов был задержан полицией Франции при помощи информации БТА-банка
    22:16 01.08.2013
    14Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Экс-глава совета директоров БТА Банка, гражданин Казахстана Мухтар Аблязов был обнаружен усилиями банка и арестован по информации, переданной французским властям.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Вертолет и 12 спецназовцев были задействованы в поимке Аблязова
    19:47 01.08.2013
    10Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Три следователя и 12 сотрудников элитного подразделения французской полиции, а также вертолет были задействованы в операции по задержанию во Франции экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    Защита Аблязова будет добиваться его освобождения до экстрадиции
    19:39 01.08.2013
    12Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Защита экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова будет добиваться его освобождения до вынесения решения об экстрадиции из Франции, заявил адвокат банкира Бруно Ребсток.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    РФ готовит запрос на экстрадицию экс-главы казахстанского БТА-банка
    17:51 01.08.2013
    4Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Россия готовит документы для экстрадиции из Франции экс-главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова. Соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет.
    Наручники
    СМИ: Суд во Франции изучает возможность экстрадиции Аблязова в Украину
    13:17 01.08.2013
    6Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Суд французского города Экс-ан-Прованс изучает возможность экстрадиции экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова в Украину, поскольку между Астаной и Парижем нет соглашения об экстрадиции.
    БТА-банк
    Экс-глава казахстанского БТА Банка Аблязов задержан во Франции
    19:53 31.07.2013
    3Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Казахстан также требует экстрадиции Аблязова, получившего убежище в Великобритании, обвиняя его в финансовых нарушениях на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.
    Флаг Казахстана
    Семья экс-главы БТА Банка депортирована в Казахстан
    14:21 01.06.2013
    2Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова
    Казахстан требует экстрадиции Аблязова, получившего убежище в Великобритании, обвиняя его в финансовых нарушениях на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов США.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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