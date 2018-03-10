Роман Солодченко был арестован в Лондоне 8 января 2015года. Экс-банкиру предъявлено подозрение по статьям "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением" и "служебная халатность".
Спецкомиссии МВД Италии приняла решение о предоставлении статуса политических беженцев супруге бывшего главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова - Алме Шалабаевой и ее несовершеннолетней дочери Алуе.
БТА Банк приветствует решение французского суда, отклонившего ходатайство об освобождении из-под стражи Аблязова, и считает, что подозреваемый в причастности к хищениям более 6 миллиардов долларов экс-банкир может скрыться.
Казахстану будет сложно доказать международному сообществу справедливость суда над экс-главой совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, правильнее его судить на территории Франции или Англии, считает председатель Нацбанка Казахстана.
БТА Банк разыскал экс-главу совета директоров Мухтара Аблязова, обвиняемого в причастности к хищению 6 миллиардов долларов, с помощью частных детективов, следивших за подругой беглого банкира Еленой Тищенко, сообщил РИА Новости источник.
Три следователя и 12 сотрудников элитного подразделения французской полиции, а также вертолет были задействованы в операции по задержанию во Франции экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова.
Защита экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова будет добиваться его освобождения до вынесения решения об экстрадиции из Франции, заявил адвокат банкира Бруно Ребсток.
Суд французского города Экс-ан-Прованс изучает возможность экстрадиции экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова в Украину, поскольку между Астаной и Парижем нет соглашения об экстрадиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".