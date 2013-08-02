Стали доступны фотоснимки слежки детективов за Аблязовым

1 / 3

ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Стали доступны фотоснимки, сделанные частными детективами во время слежки за экс-главой совета директоров БТА Банка, гражданином Казахстана Мухтаром Аблязовым, обвиняемым в причастности к хищению 6 миллиардов долларов, а также его подругой Еленой Тищенко, бывшей женой украинского бизнесмена и делового партнера обвиняемого Сергея Тищенко.

Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд Экс-ан-Прованса решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, Россия и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова в Украину.

Фото из материалов дела предоставил РИА Новости в пятницу источник, близкий к следствию. На них предположительно изображена Тищенко, выходящая с покупками из магазина в Лондоне, а также переходящая улицу в лондонском районе Сити. На двух других снимках сыщики запечатлели виллу, которую, по их версии, арендовал беглый банкир, а также предположительно самого Аблязова, стоящего перед открытым багажником серого внедорожника Land Rover во дворе виллы, где он проживал. На двух из предоставленных снимках отпечатаны даты: 23 июля и 30 июля 2013 года.

Ранее источник рассказал РИА Новости, что БТА Банк разыскал Аблязова с помощью частных детективов, следивших за Еленой Тищенко. Сыщики заподозрили ее в том, что она поддерживает связь с Аблязовым и начали следить за ней после того, как она приехала в Лондон на судебные слушания по одному из связанных с Аблязовым дел. После слушаний она вернулась во Францию и направилась на юг страны, на одну из вилл, где детективы впоследствии увидели человека, который был опознан как Аблязов. Сразу после этого БТА Банк передал собранную информацию французским властям, и беглый банкир был задержан по ордеру Интерпола, выданному на основании запроса Украины.

Аблязов был задержан в течение считанных дней с момента начала слежки за Тищенко на одной из вилл в местечке Муан-Сарту в десяти километрах к северу от Канна. Экс-банкир снимал виллу Zenith с шестью спальнями, огромным парком и великолепным видом на окрестные холмы. При этом сама знакомая банкира, которую СМИ называют подругой и юристом Аблязова, не является фигурантом дела - она постоянно проживает во Франции, имеет недвижимость и растит детей.