Правозащитники просят власти Франции не выдавать Аблязова в Казахстан

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Организация Amnesty International призывает власти Франции не экстрадировать арестованного Мухтара Аблязова в страну, которая может вернуть его в Казахстан, где, по мнению правозащитников, бывшего банкира ожидают пытки.



Экс-глава совета директоров БТА Банка, гражданин Казахстана Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд Экс-ан-Прованса в настоящее время решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, РФ и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова в Украину.



"Власти Франции должны гарантировать Аблязову тщательный и объективный процесс экстрадиции. Он не должен быть выслан в страну, которая может вернуть его в Казахстан, где его могут ждать пытки и несправедливый суд", - говорится в заявлении организации.



Казахстан требует экстрадиции Аблязова, получившего убежище в Великобритании, обвиняя его в финансовых нарушениях на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов. Высокий суд Лондона в феврале 2012 года приговорил олигарха к 22 месяцам заключения за проявленное им неуважение к распоряжениям суда. Однако Аблязов предпочел скрыться от правосудия.



По данным генпрокуратуры Казахстана, деятельность Аблязова и его сообщников также является "предметом уголовного расследования правоохранительных органов Кипра, Венгрии и Латвии, уполномоченными органами Ирландии и Финляндии проводятся проверки деятельности аффилированных с Аблязовым компаний".