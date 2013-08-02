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    Аблязов должен быть под стражей, чтобы не рассеивались средства

    Тема:

    Задержание экс-главы БТА Банка Аблязова (33)

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    БТА-банк считает, что обвиняемый в причастности к хищениям на сумму в шесть миллиардов долларов Мухтар Аблязов должен находиться под стражей, чтобы присвоенные им активы не были были рассеяны.
    Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
    RIA News Владимир Третьяков | Перейти в фотобанк

    ЛОНДОН, 1 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. БТА-банк считает, что обвиняемый в причастности к хищениям на сумму в шесть миллиардов долларов Мухтар Аблязов должен находиться под стражей, чтобы присвоенные им активы не были бы рассеяны, а сам экс-банкир не мог бы скрыться, говорится в заявлении банка.

    Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд Экс-ан-Прованса в настоящее время решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, РФ и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова в Украину.

    "Банк стремится к тому, чтобы он (Аблязов) находился под стражей, дабы исключить рассеивание активов и предотвратить попытки банкира скрыться. Активы должны быть доступны для исполнения принятых ранее решений", - говорится в сообщении банка, распространенном в Лондоне в четверг вечером.

    БТА-банк отмечает, что Аблязов был задержан французской полицией благодаря предоставленной банком информации о местонахождении беглого бизнесмена.

    "Банк приветствует задержание Аблязова. Это стало возможным благодаря упорным усилиям банка вернуть с помощью британского правосудия миллиарды долларов, похищенные Аблязовым. Мы добивались его ареста в целях предотвращения рассеивания активов, которые британский суд постановил вернуть владельцам. Сейчас он под стражей и мы оптимистично оцениваем возможности по возвращению тех активов, по которым суд принял решение", - приводятся в заявлении слова управляющего директора банка Павла Просякина.

    Он подчеркивает, что БТА-банк по-прежнему намерен добиваться возмещения ущерба от тех, кто стал причиной потерь и тех, кто принял участие в сокрытии похищенных активов.

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