Хроника 14 ноября: оборонная помощь США Украине, коррупция в НАПК, похищение активистки Femen

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 14 ноября, Рада приняла в I чтении проект госбюджета на 2018 год, изъяла из закона о статусе ветеранов упоминание о ВОВ и предоставила активистам Евромайдана статус участников боевых действий. Помимо этого в Польше вступил в силу запрет на въезд украинцам с антипольской позицией. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада приняла в I чтении проект госбюджета на 2018 г

Парламент во вторник принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%. Согласно документу, проект бюджета рассчитан, исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

НАБУ начало расследовать возможную коррупцию в НАПК

НАБУ начало расследование по факту возможной коррупции в НАПК. По данным бюро, досудебное расследование в отношении чиновников НАПК проводится по факту "возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенного с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгодопреобретателя и третьих лиц".

Активисты Евромайдана стали участниками боевых действий

Верховная Рада 14 ноября приняла закон, которым предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана, которые пострадали на акциях протеста с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года. Помимо этого Рада изъяла из закона о статусе ветеранов упоминание о ВОВ, заменив его термином "Вторая мировая война".

В Раду передан закон о драконовских штрафах для водителей

В Верховную Раду поступил на рассмотрение правительственный проект закона о резком увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. В частности увеличены размеры штрафов за превышение максимально допустимого скоростного режима в населенных пунктах вырастет с 510 гривен до 3,4 тысячи гривен, за оставление водителем места ДТП — с 255 гривен до 5,4 тысячи гривен.

Конгресс США принял оборонный бюджет, предполагающий помощь Украине

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2018 финансовый год, свидетельствуют результаты голосования. Бюджет предусматривает ряд мер, связанных с Россией, а также предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе.

В Польше вступил в силу запрет на въезд украинцам с антипольской позицией

Запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует, завил заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий. При этом он отметил, что Польша не будет заранее информировать лиц, которым запрещен въезд. "Мы не обязаны информировать. Этот запрет будет "вручен" при попытке пересечения границы", — пояснил замминистра. По его словам, в запретительный список внесены госчиновники.

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Украина усиливает охрану границы с Венгрией

В Закарпатье из Львова прибыло пополнение личного составы для усиленной охраны границы, сообщили в Чопском пограничном отряде, который охраняет границу с Венгрией и Словакией. Усиление резервов пограничникам нужно в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции, заявила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

В Киеве похитили участницу Femen

В Киеве на Подоле трое неизвестных людей в гражданском окружили, затолкали в машину и увезли неизвестном направлении участницу Femen. Девушку увезли на микроавтобусе Volkswagen серого цвета. Участница Femen известна под именем Алиса-огонек. По информации СМИ, именно она устроила огненную акцию у магазина "Рошен" в Киеве и подожгла трамвай "Рошен" в Виннице.

Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой

Суд в Нью-Йорке арестовал бруклинского бизнесмена Максима Заславского, которому предъявлено обвинение в мошенничестве при проведении ICO — первичном размещении криптовалют. Уроженец Украины был арестован 1 ноября. Согласно данным следствия, этот предприниматель в Бруклине предлагал инвесторам купить криптовалюту, якобы обеспеченную недвижимостью и бриллиантами.

Умерла бабушка Саакашвили, поддерживавшая его политическую карьеру

Скончалась бабушка экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мзия Церетели, активно поддерживавшая его политическую карьеру, пишут СМИ. По информации агентства Sputnik Грузия, Церетели было 85 лет. Она активно поддерживала своего внука на политическом поприще и даже появилась на съезде созданной им партии "Единое национальное движение" в январе этого года.

Крушение самолета в РФ

Шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок, сообщили РИА Новости в администрации села Нелькан. "Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка…",- сказал собеседник агентства. По его словам, самолет упал в лес, разбит полностью.

Всемирный день борьбы с диабетом, отмечаемый ежегодно 14 ноября, был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.