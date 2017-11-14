Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой

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Владимир Матвеев, обозреватель

Суд в Нью-Йорке арестовал бруклинского бизнесмена Максима Заславского, которому предъявлено обвинение в мошенничестве при проведении ICO — первичном размещении криптовалют, сообщает ВВС.

Как следует из пресс-релиза прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, уроженец Украины был арестован 1 ноября.

Согласно данным следствия, этот предприниматель в Бруклине предлагал инвесторам купить криптовалюту, якобы обеспеченную недвижимостью и бриллиантами.

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В частности, одна из структур Заславского — REcoin Group Foundation — предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью. Предприниматель рассказывал инвесторам, что компания будет вкладывать полученные на ICO средства в недвижимость, и обещал большую прибыль.

Согласно сообщению, по схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры Заславского — Diamond Reserve Club World (DRC World). Предприниматель уверял инвесторов, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы, говорится в сообщении прокуратуры.

Инвесторам обещал большую прибыль, однако самом деле ни в первом, ни во втором случае "полученные деньги инвесторов не вкладывались в реальные активы", пришли к выводу прокуроры.

Обвинения в отношении Заславского в начале октября выдвинула также Комиссия по ценным бумагами и биржам США (SEC). По данным регулятора, в ходе ICO REcoin Заславский привлек 300 тыс. долларов, хотя компания сообщала, что получено 2-4 млн долларов.

Сообщается, что SEC заморозила активы предпринимателя и его компаний. По иску регулятора Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть привлеченные средства инвесторам.

Сам Заславский в своем комментарии сайту Anycoin.news заявлял, что будет оспаривать позицию регулятора. "Будем воевать, — заявлял он. — Обвинения SEC лишены оснований, мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает", передает ВВС.

При этом эксперты полагают, что следует дифференцировать криптовалюты, созданные для расчета между контрагентами, и "токены", появляющиеся в ходе ICO (Initial Coin Offering) и похожие на акции, служащие для привлечения денежных средств на проекты разработчиков.

В мире в последнее время наблюдается бум начальных предложений токенов. Так, согласно данным исследовательской компании Autonomous, в январе-августе 2017 года в рамках ICO было привлечено 1,3 млрд долларов. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 222 млн долларов.

Система построена на основе так называемого блокчейна — цепочки блоков. Эта цепочка содержит в порядке все транзакции, которые проводятся в системе.

С помощью ICO предприниматели собирают деньги на проекты в сфере блокчейна. Компания на своем сайте или на специальной веб-платформе выпускает токены — цифровые активы, которые инвесторы покупают за криптовалюту.

Сейчас компании, чтобы провести ICO, достаточно нанять команду разработчиков и опубликовать так называемую "белую книгу" — документ, в котором представлено описание проекта.

Как сообщает ВВС, создатель Ethereum — второго по популярности блокчейн-проекта — Виталик Бутерин в августе заявил, что "сомневается в пользе многих проводимых сейчас ICO". Он отметил, что токены многих компаний "не имеют реальной ценности и не вносят никакого вклада в создание децентрализованной инфраструктуры".

Напомним, американский миллиардер Ховард Маркс сравнил биткойн-бум, с пузырем Доткома, который он в свое время спрогнозировал. Он предупреждает клиентов об инвестициях в цифровые валюты.

"На мой взгляд, цифровые валюты — это не что иное, как необоснованное кратковременное увлечение (а возможно, даже схема пирамиды), основанная на готовности людей приписывать ценность такой вещи, за которой стоит немного или ничего не стоит – кроме той же готовности платить за него", писал Маркс в письме для инвесторов в июле.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, однако операции с ними законодательно не запрещены. В сентябре в Киеве впервые в мире продали квартиру за криптовалюту.