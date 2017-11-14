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    Аналитика и комментарии

    Восток в огне, гори и Запад? Соцсети о скандале с флагом Венгрии

    (обновлено: )55670
    На западе Украины созрел очередной конфликт с соседями: на Закарпатье националисты сняли венгерский флаг с горсовета в Берегово. Официальный Будапешт потребовал от Киева должной реакции на инцидент. А как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Инцидент с флагом Венгрии
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неспокойно на Востоке Украины. Нет покоя и на Западе: разгорелся новый международный скандал. В воскресенье, 12 ноября, в закарпатском городе Берегово, во время марша по случаю создания Карпатской Сечи националисты сняли флаг Венгрии с горсовета Берегово. Его пытались даже сжечь, но вовремя вмешалась полиция.

    Читайте также: Попытка сжечь флаг Венгрии на Закарпатье. Появилась реакция полиции

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от украинской власти отреагировать на инцидент. Венгерский дипломат заявил, что в европейских странах подобные действия недопустимы. Из-за этого инцидента в МИД Венгрии даже был вызван посол Украины. В украинском сегменте соцсетей новый международный скандал вызвал немало гневных комментариев:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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