Восток в огне, гори и Запад? Соцсети о скандале с флагом Венгрии

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Неспокойно на Востоке Украины. Нет покоя и на Западе: разгорелся новый международный скандал. В воскресенье, 12 ноября, в закарпатском городе Берегово, во время марша по случаю создания Карпатской Сечи националисты сняли флаг Венгрии с горсовета Берегово. Его пытались даже сжечь, но вовремя вмешалась полиция.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от украинской власти отреагировать на инцидент. Венгерский дипломат заявил, что в европейских странах подобные действия недопустимы. Из-за этого инцидента в МИД Венгрии даже был вызван посол Украины. В украинском сегменте соцсетей новый международный скандал вызвал немало гневных комментариев:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook