В Киеве похитили участницу Femen

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле 14 ноября трое неизвестных людей в гражданском окружили, затолкали в машину и увезли неизвестном направлении участницу Femen, передает "Страна".

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Это случилось, когда девушка выходила из кафе "Світ кави".

Девушку увезли на микроавтобусе Volkswagen серого цвета. Участница Femen известна под именем Алиса-огонек.

Как передает издание, именно она устроила огненную акцию у магазина "Рошен" в Киеве и подожгла трамвай "Рошен" в Виннице.