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    Киев

    В Киеве похитили участницу Femen

    (обновлено: )65131
    Девушку увезли на микроавтобусе Volkswagen серого цвета. Это случилось, когда девушка выходила из кафе "Світ кави" в Киеве на Подоле.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле 14 ноября трое неизвестных людей в гражданском окружили, затолкали в машину и увезли неизвестном направлении участницу Femen, передает "Страна".

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    Это случилось, когда девушка выходила из кафе "Світ кави".

    Девушку увезли на микроавтобусе Volkswagen серого цвета. Участница Femen известна под именем Алиса-огонек.

    Как передает издание, именно она устроила огненную акцию у магазина "Рошен" в Киеве и подожгла трамвай "Рошен" в Виннице.

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