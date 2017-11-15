ЕС рассматривает варианты поддержки украинских СМИ

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза Йоханнес Хан в ходе визита в Киев проведет встречу с представителями СМИ, чтобы обсудить вопросы их поддержки со стороны ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии.

"Комиссар Хан также встретится с представителями средств массовой информации страны, чтобы обсудить вопрос о поддержке со стороны ЕС независимых СМИ и общественного вещания", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, главной целью визита станут подготовка к саммиту "Восточного партнерства" 24 ноября в Брюсселе, отношения ЕС-Украина и украинские реформы, которые Хан обсудит в ходе переговоров с президентом, премьером и главой МИД Украины, а также со спикером Верховной Рады.

Соглашение об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом с 1 сентября вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращении конфликтов, налогообложении, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Кабмин на заседании 25 октября утвердил комплексный план мер по выполнению соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Украина подписала соглашение об Ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об Ассоциации, что позволило запустить действие соглашения в полной мере.