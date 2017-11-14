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    В Польше вступил в силу запрет на въезд украинцам с антипольской позицией

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    (обновлено: )188410
    Ранее в запретительный список попал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Полный список лиц, которым запрещен въезд в Польшу, не разглашается.
    Флаги Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует, завил заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий в интервью агентству РАР.

    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook
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    Ранее глава министерства Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. По данным СМИ, запрет коснулся главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой в адрес Варшавы.

    "Да, действует", — сказал Чихоцкий, отвечая на вопрос о том, вступил ли в силу соответствующий запрет.

    При этом он отметил, что Польша не будет заранее информировать лиц, которым запрещен въезд. "Мы не обязаны информировать. Этот запрет будет "вручен" при попытке пересечения границы", — пояснил замминистра.

    По его словам, в запретительный список внесены госчиновники: "Мы говорим здесь о правительственных чиновниках, представителях украинского государства, а не газет, аналитических центров, университетов или ансамблей песни и танца. О тех, кто принимает решения, которые не только оскорбляют чувства поляков, речь идет в том числе об оспаривании Волынского преступления, но прославляют украинские формирования, сотрудничавшие с нацистской Германией".

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    Он также добавил, что у Украины есть аналогичный список граждан Польши, которые узнают о запрете посещения страны непосредственно на границе.

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