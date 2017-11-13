Вятрович назвал свои условия "примирения" с Польшей

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Мораторий на эксгумацию польских могил в Украине может быть снят, после того как польская сторона предоставит видение восстановления украинских памятников на территории Польши, сообщил в комментарии каналу "1+1" руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее Вятрович сообщал, что за последнее время в Польше зафиксированы 15 случаев вандализма, в результате которых разрушены 15 украинских памятников.

"Мы готовы прекратить этот мораторий при условии, что мы сможем договориться с польской стороной, которая объявит свое видение того, как будут легализованы украинские памятники на польской территории, каким образом Польша будет думать о восстановлении уничтоженных памятников", – сказал Вятрович.

Напомним, глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

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Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.