МИД Польши: решения Украины идут вразрез с партнерством

Владимир Матвеев, обозреватель

Заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что некоторые решения, которые принимает Украина, ставят под сомнение стратегическое партнерство между двумя странами. Сейм Польши принял закон о создании новой организации под названием "Институт солидарности и мужества".

"Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве", сказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий на минувшей неделе в польском Сейме, сообщает PAP.

По его мнению, с украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали историческому диалогу.

В интервью с Петром Фальковским для издания Nasz Dziennik министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал, что конфликт на востоке Украины "не может служить оправданием для затягивания дальнейших реформ, отказа от решения проблем".

Польский министр сказал, что его предшественники "пассивно выжидали, пока все разрешится само собой, принимали украинский подход, согласно которому на первом месте стоят вопросы безопасности", а со всем остальным "можно подождать".

Ващиковский отметил, что "Польша еще сохраняет терпение", однако, другие европейские страны, такие как Венгрия или Румыния, "начинают открыто действовать вразрез украинским интересам". Он привел пример того, что из-за вето Будапешта "в декабре не состоится заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел".

Наряду с этим, польский министр говорит, что во время его недавней поездки во Львов при встрече с представителями местных властей выяснилось, что "в действиях их ограничивает общенациональная политика".

Польский дипломат рассказал о попытке "завязать диалог с руководством музея, находящегося в бывшей тюрьме (Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого"), на стене которого висит табличка антипольского содержания", в которой "говорится о "польской" оккупации, приравненной к российской или нацистской".

"Поездка во Львов показала, что неразрешенные проблемы остаются, а желания их преодолеть мы пока не видим", заключает Ващаковский в интервью.

На вопрос журналиста о том, верит ли министр в возможность договориться с Украиной по поводу преступлений УПА и роли Степана Бандеры, Ващаковский ответил, что польская сторона предлагает взаимодействие именно для того, чтобы "примирить наши дискурсы". Однако, поляки "никогда не согласятся (как иногда предлагают нам украинские собеседники) на то, чтобы поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой".

Ващаковский пояснил, что "во время войны случалось всякое", однако "Армия Крайова не занималась истреблением населения на территориях, где она боролась с оккупантами". УПА "такую политику проводила, это отражено в документах", уточнил он.

Как отмечал ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

При этом министр напомнил, что "Украина отчаянно ищет союзников" и Киев "хотел бы начать переговоры о миротворческой миссии ООН в Донбассе", а Польша уже скоро станет непостоянным членом Совбеза ООН. "Так что мы будем участвовать в принятии решения об этой операции", подчеркнул Ващиковский.

В этом контексте президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает вопрос визита в Украину, поскольку хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН, заявил Дуда в комментарии для "Nasz Dziennik", сообщает PAP.

"В этом деле есть несколько аспектов. Одно из них — мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове, что очень важно для меня лично, а также как для президента. Второй аспект связан с тем, что на заседании 17 января мы будем работать в совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины", — сказал он, уточнив, что визит позволит посмотреть на то, что происходит в Донецкой и Луганской областях.

В этом контексте Дуда считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от президента Порошенко исправления этой ситуации.

"Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", — сказал Дуда на минувшей неделе.

Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну, заявил ранее Ващиковский в эфире TVP1, комментируя состояние польско-украинских отношений. Политик отметил, что украинское и польское государства имеют разные концепции единения, примирения.

Ващиковский сказал, что его министерство составляет перечень украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу. Официально никаких фамилий не называли.

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По данным польских СМИ, МИД Польши не собирается раскрывать перечень фамилий украинцев. Поэтому те, кто в него попадет, узнают об этом только на границе. Наряду с этим, по данным польского издания Dziennik со ссылкой на источники, главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

При этом, Цихоцкий уверен, что польское правительство должно реагировать "на ситуацию, когда мы видим решение наших партнеров, даже наших союзников, которые противоречат отношениям союзников, партнеров или соседей".

По словам Цихоцкого, пример этого — "непонятное, скандальное решение украинских государственных служащих запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов в Украине".

Цихоцкий также сказал об обеспокоенности заявлениями Вятровича, который "в публичных заявлениях признает кладбище в Быковне незаконным".

Ранее попытки украинских властей препятствовать поискам и эксгумации останков жертв геноцида на Волыни и солдат, которые погибли от рук НКВД в сентябре 1939 года, польский историк Анджей Запаловский в интервью для издания Nasz Dziennik назвал попыткой "сломить поляков", навязав им "украинскую историческую политику, связанную с пропагандой украинского национализма".

"Мы поддерживаем конструктивный контакт на различных уровнях, включая высший, президентский, где пытаемся эти вопросы прояснить", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши.

В связи со сложившейся ситуацией президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши и связался по телефону с президентом Польши.

В телефонном разговоре президентов Польши и Украины, Порошенко поздравил польского президента с Днем независимости. Дуда и Порошенко договорились провести на этой неделе в Кракове (Польша) чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов двух стран на уровне внешнеполитических советников, сообщается на официальном сайте Порошенко.

"Они согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове", — говорится в сообщении.

Наряду с этим, Сейм Польши принял закон о создании новой организации под названием "Институт солидарности и мужества", благодаря которой, передает Радио Польша, правящая партия "Право и справедливость" хочет "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики".

Показательно, что в Варшаве на марш националистов вышли люди с баннером, на котором написано "Помним о Львове и Вильно", сообщает TVN Warszawa.tvn24.pl со ссылкой на PAP.