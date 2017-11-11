МИД Польши сделал очередные резкие заявления в отношении Украины

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости Украина. На в украинско-польских отношениях существует вопрос расплаты за катынское преступление, заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству (ПАП).

Вместе с тем, он отметил, что польское Министерство иностранных дел (МИД) не имеет дефицита в связях с украинскими чиновниками.

"С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые в общих чертах называются историческим диалогом", — сказал Цихоцкий.

"Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или прославлении УПА и недостаток расплаты за катынское преступление", − рассказал Цыхоцкий.

Вероятно, политик имел в виду польско-украинский конфликт на Волыни в годы Второй мировой войны, но, оговорившись, вместо "волынский" сказал "катынский". Вице-министр также упомянул о решении украинской стороны, которые "нивелируют наши двусторонние заявления", как вот "нацелено на доброе имя Польши" чествование солдат Карпатской Сечи на Верецком перевале с участием украинского вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. То почтение, по его словам, является обвинением поляков в массовых преступлениях 1939 года.

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

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Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.