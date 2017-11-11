На марше ультраправых в Польше требовали "наказать бандеровцев"

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Участники ежегодного Марша независимости, который состоялся в столице Польши Варшаве, принесли с собой плакаты, на которых, в том числе, требовали "наказать бандеровцев".

"Не обошлось и без упоминаний Украины поляками — на баннерах, которые принесли поляки на марш, говорилось, что Польша требует наказания для сторонников Степана Бандеры", — сообщает Ukranews.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что в марше, организованном в Варшаве национал-патриотическими организациями в День независимости страны, принимали участие несколько десятков тысяч человек. Манифестация, организованная "правыми" под лозунгом "Мы хотим Бога" началась у Дворца науки и культуры и прошла по аллеям Еружолимским через мост Понятовского до Национального стадиона. К польским представителям национального движения присоединились гости из националистических партий из Испании, Словакии и Италии.

Параллельно в польской столице прошла контрманифестация антифашистов под лозунгом "За нашу и вашу свободу".

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Городские власти постарались максимально развести их маршруты. Правопорядок на улицах охраняли около 6 тысяч полицейских.

Всего варшавская мэрия получила 12 заявок на проведение уличных акций в День независимости.

Во время маршей в День независимости Польши нередко происходят столкновения с полицией и задержания участников акций.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.