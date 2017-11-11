Польша празднует День Независимости

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. В Польше в субботу, 11 ноября, отмечают 99-й День Независимости.

Польские чиновники участвуют в официальных мероприятиях, среди них и премьер-министр страны Беата Шидло.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Польши на своей странице в Twitter.

twitter.com/PremierRP День независимости в Польше

twitter.com/PremierRP День независимости в Польше

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман поздравили Польшу с Днем независимости.

День независимости Польши — это государственный выходной день, который сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны, официальных лиц, известных политических деятелей, а также военным парадом в центре Варшавы. Во всех городах страны проходят торжественные мероприятия, концерты и народные гуляния.