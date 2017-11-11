Турчинов прокомментировал отношения Украины и Польши

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Украина и Польша смогут нормализовать двухсторонние отношения, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Я считаю, что мы сможем нормализовать (отношения двух стран), и у нас нормальные отношения с Польшей. Да, есть радикальные политические силы, которые пробуют спровоцировать какие-то проблемы, но я убежден, что у нас с Польшей, как со страной ЕС, страной-членом НАТО, будут всегда надежные партнерские отношения", — сказал Турчинов в субботу.

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

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Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.