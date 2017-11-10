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    Польские ультраправые готовятся к масштабному в истории маршу

    (обновлено: )8120
    По информации польских СМИ, организаторами шествия выступят Национальный радикальный лагерь, Национальное движение, Всепольская молодежь и радикальные группы.
    Марш в Польше. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 11 ноября, в честь дня Независимости Польши в Варшаве пройдет марш ультраправых организаций и активистов, сообщает АР.

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    Организаторами шествия выступят Национальный радикальный лагерь, Национальное движение, Всепольская молодежь, а также радикальные группы — последователи антисемитских групп, активных до Второй мировой войны.

    Ежегодно в марше принимают участие десятки тысяч польских активистов, к которым присоединяются  из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран.

    В этом году марш пройдет под лозунгом "Мы хотим Бога". Издание напоминает, что это слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал во время своего визита в Варшаву в июле.

    Польский социолог Рафал Панковски, глава антиэкстремистской ассоциации Never Again, отмечает, что с религией у марша мало общего, а крайне правые "неоязычники" планируют принять участие в марше вместе с римско-католическими группами.

    Он отмечает, что запланированный марш может стать самой крупной в мире акцией "крайне правых экстремистов".

    Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось шествие"Марш славы героям", приуроченное к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины.

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