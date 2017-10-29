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29.10.201700:40
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    Украина, реформы, конопля. "Марш свободы" в Киеве

    (обновлено: )9
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участник марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.

    Марш за легализацию марихуаны состоялся в субботу в центре Киева. Около 200 человек прошли от Кабинета министров к зданию Минздрава в Мариинском парке.

    Участники марша несли с собой транспаранты с лозунгами "Конопля лечит", "Бедные беднеют, богатые богатеют, трава растет", "Свобода — растению, воля — человеку", "Нельзя запрещать то, что может спасать", "Медицинскому каннабису быть".

    Смотрите также: В Киеве прошел "конопляный марш свободы"

    Участники акции выступили за декриминализацию хранения конопли без цели сбыта, за что сейчас по Уголовному кодексу может грозить тюремный срок, их требования также включают законодательное регулирование использования марихуаны в лечебных целях.

    Подобные акции проходят в украинской столице несколько раз в год, последний раз сторонники легализации "легких" наркотиков собирались в Киеве на марш в мае.

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