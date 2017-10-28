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    В Киеве прошел "конопляный марш свободы"

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    Марш за легализацию марихуаны состоялся в субботу в центре Киева: около 200 человек прошли от Кабинета министров к зданию Минздрава в Мариинском парке.
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    Марш за легализацию марихуаны состоялся в субботу в центре Киева: около 200 человек прошли от Кабинета министров к зданию Минздрава в Мариинском парке, передает издание LB.ua.

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    По данным издания, участники марша несли с собой транспаранты с лозунгами "Конопля лечит", "Бедные беднеют, богатые богатеют, трава растет", "Свобода — растению, воля — человеку", "Нельзя запрещать то, что может спасать", "Медицинскому каннабису быть".

    Как отмечается, участники акции выступили за декриминализацию хранения конопли без цели сбыта, за что сейчас по Уголовному кодексу может грозить тюремный срок, их требования также включают законодательное регулирование использования марихуаны в лечебных целях.

    Подобные акции проходят в украинской столице несколько раз в год, последний раз сторонники легализации "легких" наркотиков собирались в Киеве на марш в мае.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.

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