В Хмельницкой области горел склад, в котором хранилось 1200 тонн конопли

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Староконстантинове Хмельницкой области горел склад с коноплей, сообщает полиция области в Facebook.
По данным правоохранителей, около 19.20 часов возник пожар на складах с промышленной коноплей весом около 1200 тонн.
Возгорание произошло на складах, расположенных в городе Староконстантинов по улице Железнодорожной возле кафе "Уют", где хранилась промышленная конопля урожая 2016 весом около 1200 тонн.
Спасатели ликвидировали пожар. Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, 14 августа возле трассы "Запорожье — Васильевка" происзошел крупный пожар.