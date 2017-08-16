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    В Хмельницкой области горел склад, в котором хранилось 1200 тонн конопли

    (обновлено: )8610
    Возгорание произошло на складах, расположенных в городе Староконстантинов по улице Железнодорожной возле кафе "Уют", где хранилась промышленная конопля урожая 2016 весом около 1200 тонн.
    В Хмельницкой области горел склад с коноплей

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Староконстантинове Хмельницкой области горел склад с коноплей, сообщает полиция области в Facebook.

    По данным правоохранителей, около 19.20 часов возник пожар на складах с промышленной коноплей весом около 1200 тонн.

    Полиция Хмельницкой области
    В Хмельницкой области горел склад с коноплей

    Возгорание произошло на складах, расположенных в городе Староконстантинов по улице Железнодорожной возле кафе "Уют", где хранилась промышленная конопля урожая 2016 весом около 1200 тонн.

    Полиция Хмельницкой области
    В Хмельницкой области горел склад с коноплей

    Спасатели ликвидировали пожар. Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранители.

    Напомним, 14 августа возле трассы "Запорожье — Васильевка" происзошел крупный пожар. 

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