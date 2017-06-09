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    Коноплянка готов перейти в пражскую "Славию"

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    "Славия" рассчитывает в ближайшее время подписать контракт со словацким полузащитником Якубом Громадой из пльзеньской "Виктории", а также ведет активные переговоры с Евгением Коноплянкой.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    twitter UEFAEURO

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник Евгений Коноплянка выразил готовность продолжить свою карьеру в пражской "Славии", сообщает Sport.cz. со ссылкой на председателя правления чешского клуба Ярослава Тврдика.

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    В минувшем сезоне Коноплянка выступал за немецкий "Шальке", который сначала арендовал 27-летнего украинского хавбека у испанской "Севильи", а потом выкупил его трансфер. По завершению сезона Коноплянка подверг критике главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, и руководство клуба, по информации немецких СМИ, наложило на украинца большой штраф и выставило его на трансфер.

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    Как сообщается, "Славия", у которой появились богатые инвесторы из Китая, рассчитывает в ближайшее время подписать контракт со словацким полузащитником Якубом Громадой из пльзеньской "Виктории", а также ведет активные переговоры с Коноплянкой и его клубом.

    "Мы с гордостью можем сообщить, что такой сильный футболист мирового класса, как Евгений Коноплянка, выразил готовность выступать за пражскую "Славию". Дело за "Шальке", — цитирует Sport.cz микроблог Тврдика в Twitter.

    "Славия" в минувшем сезоне впервые с 2009 года стала чемпионом Чехии.

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