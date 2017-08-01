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    В "Борисполе" поймали парня, проглотившего килограмм кокаина в презервативах

    (обновлено: )38
    Как сообщили в прокуратуре Киева, молодой человек переложил килограмм кокаина в 28 презервативов и проглотил их. Он употреблял специальные препараты позволяющие удерживать кокаин в желудке.
    Наркотики, которые пытался перевезти мужчина
    kobl.gp.gov.ua

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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    "Установлено, что молодой человек за денежное вознаграждение в сумме 4,5 тысячи долларов США согласился перевезти кокаин из Бразилии в Украину. Получив более 1 кг кокаина в Бразилии мужчина пересыпал его в 28 презервативов и проглотил, чтобы незаметно перевезти его контрабандой через таможенные границы в желудке", — сообщает подробности прокуратура.

    Мужчина ничего не ел и употреблял специальные препараты, которые позволяли удерживать кокаин в желудке.

    "Находясь в зоне таможенного контроля в международном пункте пропуска через государственную границу Украины, при осуществлении таможенного досмотра, злоумышленник задержан правоохранительными органами и направлен в больницу. Стоимость 1 кг кокаина на «черном» рынке составляет около 300 000 долларов США", — -сообщает ведомство.

    По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Изобретательному мужчине отныне грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее правоохранители Запорожья задержали мужчину, который, притворившись немым, пытался пронести наркотики во рту.

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