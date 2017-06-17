"Милан" интересуется Коноплянкой - СМИ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Итальянский футбольный клуб "Милан" интересуется украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, сообщает Р-Спорт со ссылкой на tuttomercatoweb.com.

Ранее Коноплянка выступал за немецкий "Шальке", а по завершении сезона подверг критике на тот момент главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, и руководство клуба. По информации немецких СМИ, Коноплянка был оштрафован и выставлен на трансфер.

На прошлой неделе Доменико Тедеско сменил Вайнцирля на посту главного тренера "Шальке", и пока неизвестно, как это отразится на судьбе Коноплянки.

Коноплянка провел в составе "Шальке" 27 игр, забил 6 мячей. В Украине он выступал за "Днепр". В активе Коноплянки 62 матча и 14 голов за сборную Украины.