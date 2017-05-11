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    Спорт

    Коноплянка завершит сезон в "Шальке"

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    Спортивный директор "Шальке-04" Кристиан Хайдель сообщил, что украинский полузащитник клуба немецкой Бендеслиги "Шальке" Евгений Коноплянка остается в команде.
    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка в Facebook

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник клуба немецкой Бендеслиги "Шальке" Евгений Коноплянка завершит сезон в клубе. 

    Спортивный директор "Шальке-04" Кристиан Хайдель опроверг слухи о том, что Евгений Коноплянка покинет ряды команды по окончании сезона.

    "Коноплянка остается в "Шальке", так что субботний матч против "Гамбурга" не станет для него прощальным", — рассказал Хайдель.

    Ранее сообщалось, что ориентировочная трансферная стоимость полузащитника немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки снизилась с 25 до 16 миллионов евро. Наивысшая стоимость футболиста была 23 ноября 2015 года — 25 миллионов евро, 13 октября 2016 года Коноплянка "подешевел" до 18 миллионов евро. Последнее изменение трансферной стоимости зафиксировано 7 февраля 2017 года — 16 миллионов евро.

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