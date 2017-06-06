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    Коноплянка заплатит штраф за критику главного тренера

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    Евгений Коноплянка назвал главного тренера "Шальке-04" Маркуса Вайнцирль трусом. Так украинский полузащитник прокомментировал то, что клуб в прошлом сезоне бундеслиги занял десятое место.
    Евгений Коноплянка перешел из Севильи в Шальке на правах аренды
    schalke04.de

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник ФК "Шальке-04" Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера немецкой команды Маркуса Вайнцирль, сообщил спортивный директор клуба Кристиан Гейдель.

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    "Он будет наказан и получит серьезный штраф", — заявил Гейдель в комментарии Bild, не уточнив при этом сумму штрафа. 

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    Как отмечает "Трибуна", руководство клуба определится с "пене" после беседы с игроком.

    Напомним, Коноплянка назвал Вайнцирль трусом. В прошлом сезоне бундеслиги "Шальке" занял десятое место.

    Ранее сообщалось также, что "Шальке" выкупил Коноплянку в Севилье за 15 млн евро, однако теперь немецкий клуб планирует продать игрока.

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