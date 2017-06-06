Коноплянка заплатит штраф за критику главного тренера

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник ФК "Шальке-04" Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера немецкой команды Маркуса Вайнцирль, сообщил спортивный директор клуба Кристиан Гейдель.
"Он будет наказан и получит серьезный штраф", — заявил Гейдель в комментарии Bild, не уточнив при этом сумму штрафа.
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Как отмечает "Трибуна", руководство клуба определится с "пене" после беседы с игроком.
Напомним, Коноплянка назвал Вайнцирль трусом. В прошлом сезоне бундеслиги "Шальке" занял десятое место.
Ранее сообщалось также, что "Шальке" выкупил Коноплянку в Севилье за 15 млн евро, однако теперь немецкий клуб планирует продать игрока.