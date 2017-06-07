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    "Шальке" намерен выставить на продажу Коноплянку

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    Клуб намерен выставить футболиста на трансфер. "Шальке-04" приобрел игрока летом у "Севильи" за 12,5 млн евро. Требовать же за него немцы будут не менее 15 млн евро.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Евгений Коноплянка/Facebook

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" не рассчитывает в следующем сезоне на украинского полузащитника Евгения Коноплянку, сообщает WAZ.

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    Согласно информации источника, клуб намерен выставить футболиста на трансфер. "Шальке-04" приобрел игрока летом у "Севильи" за 12,5 млн евро. Требовать же за него немцы будут не менее 15 млн евро.

    Ранее сообщалось, что Коноплянка оштрафован за критику в адрес главного тренера немецкой команды Маркуса Вайнцирль.

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