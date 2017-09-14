Под Одессой растет "депутатская" плантация конопли - СМИ

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Крупная плантация конопли обнаружена в селе Цибулевка Великомихайловского района Одесской области.

По информации "Думская", незаконный бизнес связан с депутатом райсовета.

Насаждения были спрятаны на закрытой территории по улице Куйбышева. На место выезжали правоохранители. Выявлено более тысячи кустов наркосодержащих растений.

"Здесь оборудовали систему полива и освещения. Все это добро хорошо охраняется. Регистрацией земли занимался депутат, он же следит за порядком на «предприятии», хотя зарегистрирован участок на имя другого человека", — рассказал источник изданию.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.