наверх
14.09.201720:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Под Одессой растет "депутатская" плантация конопли - СМИ

    (обновлено: )30830
    В ходе рейда правоохранителей в селе Цибулевка Великомихайловского района Одесской области было выявлено более тысячи кустов наркосодержащих растений.
    Плантация конопли в Одесской области
    dumskaya.net

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Крупная плантация конопли обнаружена в селе Цибулевка Великомихайловского района Одесской области.

    В Панаме сожгли почти 10 тонн наркотиков
    RT на русском
    В Панаме сожгли почти 10 тонн наркотиков

    По информации "Думская", незаконный бизнес связан с депутатом райсовета.

    Насаждения были спрятаны на закрытой территории по улице Куйбышева. На место выезжали правоохранители. Выявлено более тысячи кустов наркосодержащих растений.

    "Здесь оборудовали систему полива и освещения. Все это добро хорошо охраняется. Регистрацией земли занимался депутат, он же следит за порядком на «предприятии», хотя зарегистрирован участок на имя другого человека", — рассказал источник изданию.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Портнов. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны