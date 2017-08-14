Коноплянка стал героям матча "Шальке" - "Динамо" в чемпионате Германии

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Благодаря дублю полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки "Шальке" выиграл у берлинского "Динамо" в матче первого раунда Кубка Германии, сообщается в Twitter гельзенкирхенского клуба.



— FC Schalke 04 (@s04_en) 14 августа 2017 г.

​Встреча проходила в Берлине на стадионе "Фридрих Людвиг — Ян Шпортпарк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Героем встречи стал Евгений Коноплянка, который поразил ворота соперника на 78 и 91 минутах. Украинец провел на поле весь матч.

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Ранее сообщалось, что немецкий футбольный клуб "Шальке-04" не рассчитывает в следующем сезоне на украинского полузащитника Евгения Коноплянку. Клуб был намерен выставить футболиста на трансфер.