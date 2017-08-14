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    Коноплянка стал героям матча "Шальке" - "Динамо" в чемпионате Германии

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    Встреча Шальке" и берлинского "Динамо" проходила в Берлине на стадионе "Фридрих Людвиг - Ян Шпортпарк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Героем встречи стал Евгений Коноплянка, который поразил ворота соперника на 78 и 91 минутах.
    Евгений Коноплянка
    @s04_en

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина.  Благодаря дублю полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки "Шальке" выиграл у берлинского "Динамо" в матче первого раунда Кубка Германии, сообщается в Twitter гельзенкирхенского клуба.

    ​Встреча проходила в Берлине на стадионе "Фридрих Людвиг — Ян Шпортпарк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Героем встречи стал Евгений Коноплянка, который поразил ворота соперника на 78 и 91 минутах. Украинец провел на поле весь матч.

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    Ранее сообщалось, что немецкий футбольный клуб "Шальке-04" не рассчитывает в следующем сезоне на украинского полузащитника Евгения Коноплянку. Клуб был намерен выставить футболиста на трансфер. 

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