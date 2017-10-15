Марш УПА в Киеве: власть-проститутка, победить Московию, урезонить венгров

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября в Украине давно стал датой, которая не оставляет равнодушных. Годовщины создания УПА, ставшая с подачи власти Днем защитника отечества одни ждут с воодушевлением, другие — с опаской, а третьи — с нескрываемой тревогой.

Так получилось и на этот раз. Националисты всех мастей планировали показать всем свою мощь, правохранители тщательно просчитывали варианты обеспечения безопасности. В роли тех, кто всерьез опасался неадекватности националистов неожиданно оказались клирики и прихожане Украинской Православной Церкви, которые накануне получали угрозы от сторонников культа Степана Бандеры и Романа Шухевича.

К счастью, обошлось без столкновений. То ли силовики сработали на "отлично", то ли ура-патриоты вовремя получили сигнал сверху, но День защитника больше напоминал семейный праздник, чем акцию, которая несет в себе какую-то угрозу.

Фронт — повсюду

Праздник каждого уважающего себя националиста в Киеве начался со съезда одной из главных партий движения — "Нацкорпуса". Если в 2016-м "Белый вождь" Андрей Белецкий и его побратимы были вынуждены ютится в скромном помещении Дома архитектора, то спустя год собрание политического крыла батальона "Азов" прошло с куда большей помпезностью. Увешанный огромными желто-синими лентами с логотипом партии Украинский дом в центре столицы лучше всего свидетельствовал, что дела у ребят из "Нацкорпуса" идут хорошо, а их намерения более чем серьезны. Да и со своим кредо это национал-патриотическое крыло тоже определилось. Если год назад движение шатало со стороны в сторону, от борьбы с "агрессором" до права на свободное ношение оружия, то сейчас тезисы были более конкретными. После традиционного гимна Украины и красочного видео-ролика в духе "чего мы добились всего за год" националисты перешли к делу.

"Наша цель — тотальная победа. Наш фронт — повсюду. Наша задача — непрерывная борьба! Боритесь — поборете!", — призывал один делегат съезда.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017

"Осознайте, мы — хребет нашего государства, мы — новая элита. Победа зависит от каждого! Вместе и до конца!", — не унимался другой.

Наша политика — поле и улица

В отличие от эмоциональных побратимов, вождь "Нацкорпуса" Белецкий, выступавший последним, старался избегать общих фраз и был более конкретным.

"Власть ведет себя как дешевая уличная проститутка", — не подбирал слов комбат, который несмотря на праздник, пришел в темных тонах. "Она продала всю страну, почти все, продала будущее наших детей. Но наша политика — не кабинеты, не лимузины, не телевидение. Наша политика — это поле, улица, фронт. Мы должны заставить каждого украинца снова поверить в себя, в свою страну. У нас украли все, но нашего достоинства и нашей воли хватит для того, чтобы мы победили".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017

Интересно, что похвалиться достижениями и обозначить приоритеты на будущее в Украинский дом пришли не только члены "Нацкорпуса". Среди гостей пафосного мероприятия были замечены такие видные националисты, как Олег Тягнибок и Андрей Ильенко из "Свободы", а также икона движения Степан Хмара, на которого в "Нацкорпусе", похоже, делаются большие ставки.

Напоследок, перед "молитвой националиста" патриоты пообещали, что в самое ближайшее время начнут бороться против российских компаний, которые работают в Украине. При чем это противостояние, вполне возможно, будет иметь силовой характер.

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Старые и новые враги

А пока Билецкий и актив "Нацкорпуса" со сцены Украинского дома распинали политиков, которым в 2014-м помогли прийти к власти, в центр Киева начала стекаться националистически настроенная молодежь. Не сдерживая себя в правилах приличия, бравые ребята скандировали хорошо известные речевки и во все горло пели песни, знакомые каждому националисту. Наверняка их фантазии хватило бы и на большее, но присутствие правохранителей буквально на каждом шагу было явно сдерживающим фактором. Хотя, последние изо всех сил старались не повышать градус. Несмотря на то, что в рядах националистов хватало тех, кто пришел на марш с запрещенной фашистской символикой, закрытыми лицами и даже оружием силовики не решались вступать в открытый конфликт. Возможно потому, что националистов было на порядок больше, хотя и не исключено, что сверху была дана команда любой ценой избежать неприятных ситуаций.

Тем временем, в парке Шевченко, где уже яблоку негде было упасть от количества людей с желто-синими и красно-черными флагами, стартовал митинг посвященный празднику. На импровизированную сцену один за одним стали выходить лидеры нац-движения, но в их громких выступлениях вряд ли можно было обнаружить что-то новое. Из года в год, 14 октября у этих деятелей одни и те же враги. "Преступная власть", которая теперь обязана снова сделать Бандеру и Шухевича героями Украины на официальном уровне, "Московия", которую должна поставить на колени украинская армия… Хотя, под конец выступления того же Олега Тягныбока оказалось, что у националистов появились новые враги. Теперь уже в Европе — мадьяры, которые "устроили истерику по поводу своего языка", и чехи, президент, которых требует продать "москалям" Крым.

twitter.com/UkrMediaNetwork

Много дыма из ничего

Хотя, пламенные речи "свободовцев" были интересны далеко не всем. Часть митингующих, не обращая внимания на партийных лидеров активно делала заготовки на предстоящий Марш. Участникам раздавали факелы с зажигательной смесью, которые на первый взгляд больше напоминали бейсбольные биты. Памятуя, чем заканчивались подобные мероприятия раньше, за магазины и банки с российским капиталом почему-то стало боязно. Особенно учитывая, что по пути следования шествия, от парка Шевченко до Кондрактовой площади таковых хватало с избытком.

Тем не менее, максимум на что хватило националистов — это на взрывы петард и дымовых шашек. Задымив весь Крещатик и прилегающие улицы, толпа ура-патриотов не удивляла оригинальностью. "Слава Украине — героям слава", "вместе — и до конца", "один за всех — и все за одного", — все лозунги, которые скандировали митингующие по ходу всего марша уже не раз слышали на других подобных мероприятиях. Пожалуй, единственным из неприятных моментов стал абсолютно непродуманный процесс утилизации горящих факелов. Националисты ничего лучше не придумали, как тушить "головешки" прямо в мусорные баки, из-за чего по улице то и дело вспыхивали мини-пожары.

twitter.com/UkrMediaNetwork

А дойдя до коечной точки своего марша, большинство националистов посчитали дело сделанным. Одни остались послушать рокеров из "Кому вниз", другие отправились за горячительными напитками в ближайший супермаркет, а третьи — просто разошлись по домам, чтобы почтить память своих сомнительных героев в более спокойной обстановке.