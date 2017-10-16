Марш за права животных в Киеве. Джамала, коты и собаки

В Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных, который организован зоозащитной инициативой UAnimals.

"Событие призвано объединить зоозащитное сообщество и заявить власти и общественности, что тысячи украинцев готовы бороться за гуманность и права животных. Мы выйдем для того, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений. А также призвать власти внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание украинцев на гуманное отношение к животным", — сообщили организаторы, передает УНН.

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Марш стартовал из парка имени Тараса Шевченко. По инициативе активистов из 17 городов Украины, на Всеукраинском марше за права животных подписан меморандум с целями защиты животных.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.