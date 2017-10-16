наверх
16.10.201712:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Марш за права животных в Киеве. Джамала, коты и собаки

    (обновлено: )6620
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН
    Марш за права животных в Киеве
    Марш за права животных в Киеве
    УНИАН

    Рекомендуем

    Голубая кровь. Очень аппетитная модель из АвстралииГолубая кровь. Очень аппетитная модель из Австралии06:30 16.10.2017
    СБУ задержала предполагаемых провокаторовАвтоматы и гранатометы. СБУ показала, как в Киеве хотели сорвать митинг20:43 15.10.2017
    Чемпионат по бодибилдингу в ТокиоЧемпионат по бодибилдингу в Токио: фитнес-бум среди женщин за 4014:16 15.10.2017
    Мама и дочки в одинаковых образахНайди отличия: мама и дочки стали звездами Instagram08:58 15.10.2017
    Концерт Бабкина в ЗапорожьеУсиленные меры безопасности. Бабкина в Запорожье охраняли как президента04:52 15.10.2017
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнераМир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера03:14 15.10.2017
    Факельное шествие националистов в Киеве"Петю - геть". Факельное шествие националистов в Киеве20:58 14.10.2017
    Митинг националистов и подготовка к маршу в честь УПА18:12 14.10.2017
    Смертельное ДТП в СловакииСмертельное столкновение грузовика с микроавтобусом в Словакии: 7 погибших17:43 14.10.2017
    Все фотоленты
    Марш за права животных в Киеве

    В Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных, который организован зоозащитной инициативой UAnimals.

    "Событие призвано объединить зоозащитное сообщество и заявить власти и общественности, что тысячи украинцев готовы бороться за гуманность и права животных. Мы выйдем для того, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений. А также призвать власти внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание украинцев на гуманное отношение к животным", — сообщили организаторы, передает УНН.

    Смотрите также: Эти забавные животные, или Как дельфины засмотрелись на белок

    Марш стартовал из парка имени Тараса Шевченко. По инициативе активистов из 17 городов Украины, на Всеукраинском марше за права животных подписан меморандум с целями защиты животных.

    Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

    Ссылки по теме:
    Теги: