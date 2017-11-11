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    Анонсирован визит президента Польши в Харьков

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (222)

    (обновлено: )96
    По данным пресс-службы украинского президента, визит Анджея Дуды может состояться в декабре. На следующей неделе в Кракове пройдет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда может посетить Харьков в декабре, а на следующей неделе запланировано заседание чрезвычайной комиссии, инициированной Киевом из-за проблем в двухсторонних отношениях, сообщает пресс-служба украинского президента в субботу по итогам телефонного разговора Петра Порошенко с Дудой.

    Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua
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    "Они (президенты — Ред.) согласовали проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове. Президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года", — говорится в сообщении пресс-служба.

    Сообщается, что Порошенко поздравил Дуду с Днем независимости Польши и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства ради мира, процветания и благосостояния народов двух стран. Также лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двухсторонних отношений.

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    По данным пресс-службы, Порошенко и Дуда также скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

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