Посол Украины назвал причины конфликта с Польшей

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Посол Украины в Польше Андрей Дещица, комментируя отношения Киева и Варшавы, заявил, что страны имеют "разные подходы и оценки исторического прошлого", но необходимо использовать все инструменты для обсуждения "сложных моментов".

"Историческая политика достаточно активно обсуждалась в предвыборной кампании два года назад. В программе партии "Право и Справедливость" она занимали одно из приоритетных мест. Поэтому обсуждение исторических вопросов стояло на повестке дня. Но на данный момент, мне кажется, Польша должна также понять позицию украинской стороны, которая имеет свое видение совместной или украинской истории", — говорит посол в интервью BBC Украина.

По его мнению, историки двух стран должны понять друг друга, а политики — не использовать вопросы прошлого для достижения своих политических целей.

Он указал на необходимость избегать использование исторических вопросов в политических спекуляциях.

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Дещица также считает важным помнить о важности сохранения стратегического партнерства с Польшей.

"История нас учит, что когда Украина и Польша воюют между собой, то это не идет на пользу ни одной стороне. Имеем примеры, когда в результате борьбы двух стран независимость теряла сначала Украина, а потом Польша. Если и дальше будем не помнить историю с этой точки зрения, то добра не будет обеим странам. Кроме исторических вопросов у нас очень много сфер сотрудничества, которые успешно развиваются. Не следует акцентировать внимание только на истории и использовать исторические недоразумения для создания проблем в других сферах", — заявил дипломат.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях "Волынской резни". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945. Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. В Раде считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".