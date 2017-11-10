Польша заменит названия городов на дорожных знаках на польский аналог

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Польское министерство инфраструктуры и строительства разработало проект распоряжения, по которому названия иностранных городов на дорожных знаках в Польше должны быть написаны на польском языке, сообщает RMF24.

Согласно проекту, на табличках, определяющих расстояние до иностранного города, его название будет писаться на польском языке. Оригинальное название будет размещено рядом в скобках.

Ориентировочно замена дорожных знаков обойдется польскому бюджету в 30 млн злотых. Проектом предполагается, что знаки будут менять постепенно до 2022 года.

Ориентировочные затраты касаются только дорог национального значения – там замене подлежат около 400 знаков. Сколько придется заменить знаков на дорогах, находящихся в ведении органов местного самоуправления, неизвестно.

Как сообщалось ранее, сейм Польши постановил создать новую организацию под названием "Институт солидарности и мужества", при помощи которой правящая партия "Право и справедливость" хочет "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики".