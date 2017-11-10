наверх
10.11.201716:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша заменит названия городов на дорожных знаках на польский аналог

    (обновлено: )282
    Согласно проекту, на табличках, определяющих расстояние до иностранного города, его название будет писаться на польском языке. Оригинальное название будет размещено рядом в скобках.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Польское министерство инфраструктуры и строительства разработало проект распоряжения, по которому названия иностранных городов на дорожных знаках в Польше должны быть написаны на польском языке, сообщает RMF24.

    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua
    Скандал с Польшей: у Украины нет внешнеполитической стратегии – эксперт

    Согласно проекту, на табличках, определяющих расстояние до иностранного города, его название будет писаться на польском языке. Оригинальное название будет размещено рядом в скобках.

    Ориентировочно замена дорожных знаков обойдется польскому бюджету в 30 млн злотых. Проектом предполагается, что знаки будут менять постепенно до 2022 года.

    Ориентировочные затраты касаются только дорог национального значения – там замене подлежат около 400 знаков. Сколько придется заменить знаков на дорогах, находящихся в ведении органов местного самоуправления, неизвестно.

    Как сообщалось ранее, сейм Польши постановил создать новую организацию под названием "Институт солидарности и мужества", при помощи которой правящая партия "Право и справедливость" хочет "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова