Экс-министр прокомментировал "истерическое поведение" Польши

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Бывший министр образования и науки Украины, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит считает возможный запрет на въезд в Польшу руководителю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу признанием его работы как историка и общественного деятеля.

"Истерическое поведение по отношению к украинской политике исторической памяти со стороны представителей некоторых соседних государств свидетельствует об имперских рецидивах, которыми они не переболели даже в начале XXI века. Объявление нынешней польской властью Вятровича персоной нон грата, фактически, является признанием его заслуг как общественного деятеля, руководителя государственного учреждения и историка", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом, по мнению Квита, это не повод разрывать отношения с поляками.

"Нам очень дорого достались понимание и сотрудничество с польским обществом, чтобы легкомысленно пренебрегать этим сейчас. Мы не должны вести себя так же. Наоборот, Украина должна выглядеть уверенным и сильным международным игроком. Как говорил выдающийся французский философ, почетный профессор Киево-Могилянской академии Поль Рикер, мы, как европейцы, ничего не должны забывать, но также не должны быть заложниками собственной памяти", – заключил Квит.