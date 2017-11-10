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    Экс-министр прокомментировал "истерическое поведение" Польши

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (210)

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    По мнению Сергея Квита, поведение по отношению к украинской политике исторической памяти "со стороны представителей некоторых соседних государств" свидетельствует об "имперских рецидивах".
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Бывший министр образования и науки Украины, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит считает возможный запрет на въезд в Польшу руководителю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу признанием его работы как историка и общественного деятеля.

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    "Истерическое поведение по отношению к украинской политике исторической памяти со стороны представителей некоторых соседних государств свидетельствует об имперских рецидивах, которыми они не переболели даже в начале XXI века. Объявление нынешней польской властью Вятровича персоной нон грата, фактически, является признанием его заслуг как общественного деятеля, руководителя государственного учреждения и историка", – написал он на своей странице в Facebook.

    При этом, по мнению Квита, это не повод разрывать отношения с поляками.

    "Нам очень дорого достались понимание и сотрудничество с польским обществом, чтобы легкомысленно пренебрегать этим сейчас. Мы не должны вести себя так же. Наоборот, Украина должна выглядеть уверенным и сильным международным игроком. Как говорил выдающийся французский философ, почетный профессор Киево-Могилянской академии Поль Рикер, мы, как европейцы, ничего не должны забывать, но также не должны быть заложниками собственной памяти", – заключил Квит.

    Cергей Квит/Facebook, 10 ноября 2017

     

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