Скандал с Польшей: у Украины нет внешнеполитической стратегии – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко созывает консультационный комитет президентов Украины и Польши, чтобы снять напряженность между странами. По словам пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, резонансные заявления со стороны представителей официальной власти Польши "вызывают серьезное беспокойство".

Все началось с того, что 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам "демонстративно надевающим мундиры СС "Галичина". В МИД Украины ответили, что в стране нет антипольских настроений.

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В свою очередь президент Польши Анджей Дуда назвал неприемлемым то, что на важных должностях в Украине находятся люди, имеющие "откровенно антипольские" и националистические взгляды. В ответ МИД Украины заявил, что в украинской власти нет политиков с антипольскими взглядами.

Обострение отношений с Польшей проанализировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Чем поможет такой созыв консультационного комитета президентов двух стран?

– Скорее, созыв этого совета – это попытка отреагировать на ухудшающиеся двухсторонние отношения с Польшей, ведь последние два года очень много было негативных сигналов как с польской, так и с украинской стороны.

И созыв комитета, его как минимум один позитивный сигнал в том, что наконец-то на это обратили внимание, ведь украинская внешняя политика очень сильно сконструирована на выстраивании тесных отношений с ЕС, с США, в то время как многим двухсторонним отношениям не уделялось достаточно внимания.

И Польша как раз входит в число тех стран, отношения с которыми почему-то считались долгое время союзническими, партнерскими и вот эти заявления польской стороны, некоторые действия украинской стороны, в отношении спорных вопросов истории, они долгое время игнорировались. Это все накапливалось за два года, и в итоге мы уже вышли на ту ситуацию, когда можно говорить о кризисе двухсторонних отношений. А не просто каких-то отдельных проблемах.

А что с кризисом этим делать?

– Прежде, чем ответить на то, что делать, нужно понять, в каких обстоятельствах он происходит. В Украине в условиях вооруженного конфликта идет ускоренное формирование нации и ускоренное формирование национальной идентичности. И поэтому поднимаются исторические вопросы, для того, чтобы укреплять идентичность, и в том числе поднимаются те вопросы истории, которые с польской стороны трактуются иначе.

В Польше же нация сформировалась давно, минимум сто лет назад, однако партия "Право и справедливость", которая апеллирует больше к консервативным ценностям, пытается апеллировать к этой тематике, чтобы сохранять поддержку.

Ведь у них хоть и высокий уровень поддержки, но когда они принимают некоторые непопулярные решения, то с помощью вопросов истории и польского консенсуса в некоторых вопросах, они пытаются укрепиться при власти.

Что тут делать? Тут я так вижу, что вопросы истории все-таки это не предмет политиков, не предмет дипломатов, это отдельно предмет историков. Тут необходимо активизировать или создать какие-то новые каналы, чтобы академические круги двух стран регулярно общались, регулярно проводили дискуссии.

Не получится ли существование двух параллельных реальностей?

– Мы видим, что были раньше некоторые действия, но они, как правило, не поднимались на высокий политический уровень, а сейчас они дошли уже до уровня лидера "Право и справедливости" Ярослава Качинского и до министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

Другой способ, как можно сгладить это противоречие – это переключиться на более прагматичные сферы сотрудничества. То есть это не вопросы национальной памяти и истории, а это сотрудничество.

Ведь западные области Украины входят в отдельные еврорегионы вместе с восточными воеводствами Польши. Нужно больше на вопросах инвестиций сконцентрироваться. Также тут вопрос региональной безопасности, ведь тут, несмотря на все противоречия, взгляды Польши и Украины по поводу ситуации в центральной и восточной Европе совпадают. Поэтому в этой ситуации именно на военно-политических вопросах можно акцентироваться.

Скажется ли это обострение отношений на украинцах, которые работают в Польше?

– Я думаю, на официальном уровне в ближайшем времени это не скажется, потому что в Польше наблюдается аналогичная миграция, много поляков работают в Британии, в Ирландии, то есть освобождается определенный сегмент рынка труда и за счет мигрантов из Украины Польша пытается предостеречь дефицит рабочей силы.

Но тут есть и обратная сторона медали: в польском обществе становятся сильнее украинофобские настроения. С одной стороны это природно, что миграция приводит к тому, что рабочие места, которые почему-то считается, что должны принадлежать местным гражданам, занимаются иностранными гражданами.

И по моим данным, в 2015 году, когда только Анджей Дуда стал президентом, около 45% граждан Польши были против предоставления безвизового режима Украине. То есть, эта цифра говорит о многом.

А не получается ли так, что украинские дипломаты проигрывают по всем фронтам? Недавняя история с Венгрией, сейчас Польша, и буквально в последние дни обострились дипломатические противостояния между Украиной и Сербией. Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявлял, что Россия использует Сербию для дестабилизации западных Балкан, эта страна якобы является инструментом для уничтожения Европы. Украинский МИД согласился с подобными заявлениями, и вчера стало известно, что глава МИД Сербии вызвал для консультаций сербского посла в Украине.

– Одна из причин участившихся скандалов в отношениях Украины с разными европейскими странами – это то, что у нас в системе ведения внешней политики нет адекватной внешнеполитической стратегии, которая бы отвечала сегодняшним внутренним и внешним вызовам Украины, и у нас не хватает стратегического мышления у политического руководства, как быстро реагировать на те или иные вызовы.

Но если рассматривать историю с Польшей, Румынией, Венгрией, Сербией, там совсем разные ситуации. В Польше, несмотря на всю остроту, языковой вопрос не стал проблемой, конечно там свои обстоятельства.

Наиболее остро он встал с Венгрией, тут нужно понимать, что Венгрия системно преследует политику с 2010 года способствовать максимальной автономии венграм, которые проживают за границей. И, соответственно, Украина приняла такой закон, что образование в университетах и старших классах должно быть на государственном языке, поэтому это никак не могло оставить венгров в стороне.

Ухудшение отношений с соседями – это негативный сигнал, тут Украине нужно на двухстороннем уровне индивидуально предлагать повестку дня, как улучшить, перевести проблемные отношения в сферу прагматизма.

А если говорить о Сербии, то тут я бы не сказал, что здесь есть какая-то вина украинского дипломата, разве что его можно покритиковать за то, что он в резкой форме выразился, но его заявление не идет вразрез с официальной украинской стороной.

Но с другой стороны, дипломат должен быть осторожен в заявлениях. Именно дабы не портить отношения с политиками в стране пребывания. Потому что сейчас есть опасения, что это может все привести к лишению его агремана и к выдворению его из государства. То есть Украине придется отозвать своего посла из Сербии. В результате Украина окончательно потеряет возможность влиять по дипломатическим каналам на те или иные заявления, решения политиков Сербии. Стоит ли нам лишаться таких возможностей из-за неких заявлений, сделанных в интервью СМИ?

– Я думаю, что в заявлениях можно немножко сдержать тон, но тем не менее позиция Украины все-таки останется такой же, поскольку украинскую сторону по понятным причинам очень сильно раздражает политика Сербии.

То, что Сербия не хочет вступить в ЕС, не вводит санкции против РФ, по понятным причинам. И здесь также нужно понимать, что у Украины крайне мало возможностей для влияния именно на Сербию. Если у нас есть какие-то точки соприкосновения, какие-то общие интересы с Хорватией, Румынией, Болгарией, то с Сербией тут совсем другая история. Поэтому до громких заявлений посла нашего в Сербии, можно было сказать, что отношения Украины и Сербии были на крайне низком уровне.

Даже если бы он не сделал такое заявление, я не думаю, что сильно бы они улучшились.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Вячеслав Потапенко заявил, что имея конфликт на Востоке страны, начинать еще один на Западе — не очень хорошая идея.

А директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий отметил, что в отношениях с Украиной экономика Польше важнее истории.