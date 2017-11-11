Политолог о скандале с Польшей: Запад готов "давать по голове" за радикализм

"Я бы сказал, что это, наоборот – поддержка огромной части украинского населения, которое не исповедует националистических идеалов", — говорит Олег Волошин. – По сути, впервые мы увидели готовность соседей и международных партнеров "бить по голове" за реализацию радикального и местами даже неонацистского курса, который внедряет часть политической элиты при охотной поддержке правящей верхушки. Ведь назвать националистами таких людей как Петр Порошенко, Владимир Гройсман или Александр Турчинов язык не повернется".

Читайте также: Польша против Украины – все только начинается. Экспертные итоги недели

Ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

В свою очередь посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины находится в черных списках на въезд в Польшу.