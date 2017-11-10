Польша против Украины – все только начинается. Экспертные итоги недели

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В виду отсутствия на текущей неделе глобальных потрясений как в Украине, так и в мире, самой обсуждаемой темой на круглом столе в РИА Новости Украина стали до нельзя испортившиеся отношения с недавно главным "адвокатом" в Европе – Польшей.

Жертва на эшафоте

Подводя промежуточные итоги вступившего в активную фазу конфликта двух стран, эксперты сошлись во мнении, что украинская власть стала заложницей нездорового заигрывания с темой национализма.

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"На этой неделе значительно усилилась внешняя изоляция Украины, чему поспособствовал кризис в отношениях с Польшей, — говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – Заявление польских властей о запрете лиц с антипольской позицией фактически означает введение санкций против части украинского политикума. Безусловно, для Польши – это игра, ведь там у власти находятся такие же политики как в Украине, которые разыгрывают патриотически-радикальную карту. Украина здесь выступает в роли жертвы, которая к тому же сама заходит на эшафот и положила голову".

По словам Бортника, из-за того, что Польша превратилась из адвоката в прокурора, украинским властям на предстоящих выборах будет крайне сложно использовать тему возможного вступления в ЕС или НАТО.

"О чем можно говорить, если Украине уже прямо запрещают движение в этом направлении, если она не будет меняться. О присоединении никто даже уже не говорит. В свое время Польша и Венгрия, присоединяясь к этим организациям, поступались очень многими национальными приоритетами", — отметил политолог.

Посеять страх



Между тем, политолог-международник Олег Волошин убежден, что нападки польских властей никак нельзя назвать "атакой на Украину".

"Я бы сказал, что это, наоборот – поддержка огромной части украинского населения, которое не исповедует националистических идеалов", — говорит эксперт. – По сути, впервые мы увидели готовность соседей и международных партнеров "бить по голове" за реализацию радикального и местами даже неонацистского курса, который внедряет часть политической элиты при охотной поддержке правящей верхушки. Ведь назвать националистами таких людей как Петр Порошенко, Владимир Гройсман или Александр Турчинов язык не повернется".

Эксперта не удивляет, что Польша именно сейчас так активно взялась раскручивать тему противодействия украинским националистам во власти.

"В какой-то момент количество перешло в качество, а власти Польши по совету грамотных политтехнологов приняли для себя решение, дескать, а почему бы и нет, — рассказывает Волошин. – Ведь самое страшное для украинских политиков — оказаться невъездным в Евросоюз. Запретом въезда Вятровичу они посеяли этот страх. По моим данным, в Польше может быть презентован серьёзный интернет-портал, который будет мониторить пропаганду ксенофобии и вражды в Украине. Здесь это однозначно будет вызывать мандраж. Ведь одно дело попасть на сайт "Миротворец", а другое — оказаться невъездным в страну Шенгена. А что если и в другие страны ЕС таких людей тоже не будут впускать…"

Дальше – хуже

О том, что конфликт Украины и Польши находится в начальной стадии и будет только развиваться, говорит и политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, правящая партия, которая "подсвечивает" непростые страницы польско-украинской истории, популярна в Польше, а значит, будет и дальше использовать этот тренд.

"Три года назад был запущен тренд уступки политического поля ультраправым силам, особенно по части гуманитарных вопросов. Последние, будучи легитимированы, начали продвигаться вперед, укрепляя свои позиции. Этот запущенный тренд требует постоянного ужесточения ситуации.



Что касается позиции Польши, то, общаясь с представителями политических кругов этой страны, могу сказать, что все они уверены — в ближайшие 5-7 лет правящая партия PIS останется у власти. Поэтому такая политика в отношении Украины продолжится.



Поляки не могут простить этнических чисток и гибели зверски убитых 60 тысяч своих соотечественников. Они не будут спокойно относиться к возвеличиванию тех, кого считают преступниками", – резюмировал Погребинский.