наверх
10.11.201714:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша создаст институт по борьбе с "несправедливой исторической политикой"

    (обновлено: )15
    Институт будет выделять средства на научные стипендии и помогать людям польского происхождения, которые стали жертвами нацистских или советских преступлений.
    Польский флаг
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Сейм Польши постановил создать новую организацию под названием "Институт солидарности и мужества", при помощи которой правящая партия "Право и справедливость" хочет "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики", сообщает Polskie Radio.

    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua
    Скандал с Польшей: у Украины нет внешнеполитической стратегии – эксперт

    Институт будет выделять средства на научные стипендии и помогать людям польского происхождения, которые стали жертвами нацистских или советских преступлений.

    Возглавит новую организацию министр культуры и национального наследия страны Петр Глинский.

    По его мнению, Польша нуждается в серьезной исторической политике и серьезных исследованиях в этой сфере.

    "В течение десятков лет очень важные разделы польской истории не исследовались. Мы должны наверстать упущенное, поэтому нам нужна серьезная научная организация, которая будет заниматься анализом польской истории и вести ответственную историческую политику", — сказал министр.

    Принятый Сеймом закон теперь должен рассмотреть Сенат, после чего его должен подписать президент.

    Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова