Польша создаст институт по борьбе с "несправедливой исторической политикой"

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Сейм Польши постановил создать новую организацию под названием "Институт солидарности и мужества", при помощи которой правящая партия "Право и справедливость" хочет "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики", сообщает Polskie Radio.

Институт будет выделять средства на научные стипендии и помогать людям польского происхождения, которые стали жертвами нацистских или советских преступлений.

Возглавит новую организацию министр культуры и национального наследия страны Петр Глинский.

По его мнению, Польша нуждается в серьезной исторической политике и серьезных исследованиях в этой сфере.

"В течение десятков лет очень важные разделы польской истории не исследовались. Мы должны наверстать упущенное, поэтому нам нужна серьезная научная организация, которая будет заниматься анализом польской истории и вести ответственную историческую политику", — сказал министр.

Принятый Сеймом закон теперь должен рассмотреть Сенат, после чего его должен подписать президент.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".