Климкин прокомментировал запрет на въезд Вятровича в Польшу

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Польша официально не подтвердила введение запрета на въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

"Во-первых, польская сторона нам этого (запрет на въезд) не подтверждает. Мы пытались выяснить в министерстве иностранных дел Польши", — сказал накануне вечером в эфире украинского телеканала "Интер" Климкин.

Он также высказал свое понимание происходящего. "Польская сторона пытается рассматривать примирение как какую-то политику. В историческом прошлом нет белых и пушистых и нет кого-то, кого пытаются нарисовать, как кому-то хочется в Варшаве. Конечно, есть риторика, но мы постепенно выйдем на понимание — будет ли оно совместное, в этом я не уверен", — считает министр.

Климкин подчеркнул, что отношения с Польшей будут развиваться и страна останется стратегическим партнером Украины. "Мы будем защищать каждого, кто будет заниматься примирением, включая Владимира Вятровича", — заявил он.

Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что не беспокоится по поводу запрета на въезд в Польшу.