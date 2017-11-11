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    Фотоленты

    С файерами, петардами и баннером о "бандеровцах". Марш ультраправых в Польше

    (обновлено: )29515
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Марш ультраправых в Польше, где призывали наказать бандеровцев
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участник марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш в Варшаве по случаю Дня независимости
    Участники марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш ультраправых в Польше, где призывали наказать бандеровцев
    Марш ультраправых в Польше, где призывали "наказать бандеровцев"
    twitter.com/karol_gac

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    Участник марша по случаю Дня независимости Польши в Варшаве.

    Многолюдные политические акции в День независимости в Польше прошли спокойно, никто не задержан, сообщил на брифинге в субботу вечером министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Блащак.

    Он отметил, что полиция обеспечила правопорядок во время всех манифестаций, которых в Варшаве в День независимости провели различные политические силы. "Это доказательство, что Польша государство демократическое, государство свободное", — сказал министр.

    Смотрите также: Политолог о скандале с Польшей: Запад готов "давать по голове" за радикализм

    Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик рассказал в свою очередь, что в самой крупной манифестации – марше, организованном национал-патриотами, — приняло участие около 65 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

    Марш ультраправых организаций в Польше. Видео
    Yuriy Banakhevych/Youtube
    "Мы хотим Бога". В Варшаве проходит масштабный марш ультраправых

    По его данным, 45 человек были доставлены в отделения полиции, но после установления личности никто из них не был задержан, и все они были отпущены без предъявления обвинений. В отношении двоих из них полиция продолжит разбирательство. Их подозревают в том, что на баннере, который они несли, присутствовала надпись нацистского содержания.

    По данным Укринформа, над участниками марша летали полицейские вертолеты. Участники марша выстреливали петарды.

    Ранее сообщалось, что участники марша принесли с собой плакаты, на которых, в том числе, требовали "наказать бандеровцев".

    11 ноября в Польше отмечают День независимости, приуроченный к обретению независимости в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

    В польской столице прошли несколько крупных манифестаций, в том числе организованные националистами и антифашистами. Полиции удалось избежать стычек между ними.

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