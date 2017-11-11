С файерами, петардами и баннером о "бандеровцах". Марш ультраправых в Польше

Многолюдные политические акции в День независимости в Польше прошли спокойно, никто не задержан, сообщил на брифинге в субботу вечером министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Блащак.

Он отметил, что полиция обеспечила правопорядок во время всех манифестаций, которых в Варшаве в День независимости провели различные политические силы. "Это доказательство, что Польша государство демократическое, государство свободное", — сказал министр.

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Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик рассказал в свою очередь, что в самой крупной манифестации – марше, организованном национал-патриотами, — приняло участие около 65 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

По его данным, 45 человек были доставлены в отделения полиции, но после установления личности никто из них не был задержан, и все они были отпущены без предъявления обвинений. В отношении двоих из них полиция продолжит разбирательство. Их подозревают в том, что на баннере, который они несли, присутствовала надпись нацистского содержания.

По данным Укринформа, над участниками марша летали полицейские вертолеты. Участники марша выстреливали петарды.

Ранее сообщалось, что участники марша принесли с собой плакаты, на которых, в том числе, требовали "наказать бандеровцев".

11 ноября в Польше отмечают День независимости, приуроченный к обретению независимости в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

В польской столице прошли несколько крупных манифестаций, в том числе организованные националистами и антифашистами. Полиции удалось избежать стычек между ними.