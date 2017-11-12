Польша-Украина: враги, друзья, опять враги

РИА Новости Украина

Будет ли Польша и дальше выступать в качестве стратегического партнера Украины, быть, как и прежде, ее адвокатом в ЕС? Эти вопросы напрашиваются после ознакомления с интервью шефа польской дипломатии Витольда Ващиковского интернет-порталу "wSieci".

В интервью речь идет о пересмотре отношений Варшавы с Киевом, о том, что надо Украине сменить свою идеологию. И тут шеф польской дипломатии абсолютно недипломатично советует Киеву: вместо Бандеры и Шухевича найдите еще кого-нибудь, стройте свою национальную идентичность на "Небесной сотне" и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.

Януш Саноцкий (Janusz Sanocki), политик, независимый депутат Сейма, комментирует ситуацию Sputnik Polska.

А в какой мере эти советы могут быть продуктивными?

— Я вообще не думаю, что идеологию можно сначала придумать, а потом как бы подсказать ее кому-либо! К тому же мне не по душе идеология «Небесной сотни», действия которой я не раз наблюдал со стороны, когда в разные годы становился свидетелем событий, связанных с Майданом. Я совсем не уверен: станет ли "Небесная сотня" хорошим символом Украины? Я не думаю, что советы пана министра Ващиковского будут восприняты украинцами позитивно и радостно. К сожалению, есть у меня опасения, которые идут из глубин нашей общей истории.

Я уже 5 лет не бывал на Украине, с той поры нет у меня охоты приезжать в эту страну. Хотя раньше я бывал там много раз, помогал украинцам, чем только мог, в том числе материально, помогал как независимый польский парламентарий. Мне хотелось, чтобы Украина нашла свою историческую и национальную идентичность, чтобы нашла героев позитивных, добрых, благородных, гуманных — на основе общечеловеческих ценностей. Но на Майдане во время первого этапа "Оранжевой революции" я увидел флаги УПА, портреты Бандеры, услышал громкие речи «новых бандеровцев». А когда в 2012 году мы приезжали на Волынь, то буквально в каждой школе, включая музыкальные, были вывешены портреты главарей преступных украинских организаций, которые учинили безжалостные расправы над мирными поляками. Вот тогда у меня и пропало желание ездить в Украину.

Мои семейные корни — на Волыни, бабушка была украинкой, но она осуждала жестокие действия боевиков УПА против мирных польских жителей. А ныне Киев, несомненно, старается навязать традиции УПА всему украинскому обществу, чтобы ее боевики стали примером для молодого поколения украинцев. А это, по-моему, угрожает развитию добрых взаимоотношений между странами нашего региона в центре и на востоке Европы. Может, министр Ващиковский, на самом деле, хотел осудить бандеровскую идеологию, потому и стремился обелить действия «Небесной сотни»? Только, думаю, это всё равно не даст позитивных результатов. Надо было Польше с самого начала прямо заявить Украине, что с Бандерой она никогда не войдёт в Европу, ибо никто не станет уважительно и серьёзно относиться к стране с такой идеологией.

Я хочу напомнить, что когда польский Сейм принимал Декларацию, осуждавшую ужасные преступления со стороны УПА, то Киев дистанцировался от Варшавы. Власти Украины не хотели осудить геноцид над мирным польским населением, но ведь это непременно нужно сделать. И тут пример Германии для всех поучителен, ибо немцы после Второй мировой войны осудили преступления нацизма и Гитлера, они сняли, таким образом, с себя вину за скверну фашизма. И мы не увидим в Германии памятников Гимлеру, Герингу или боевикам дивизии "Ваффен-СС". А когда приезжаешь в Украину, то повсюду — портреты Шухевича и Бандеры, вот что для нас неприемлемо, но не только для поляков, а для всех здравомыслящих и цивилизованных людей, всех, для которых важно: каким станет будущее Европы? Это важно для населения всего региона.

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В начале декабря продолжатся переговоры в рамках Польско-Украинского партнерства. Какие темы, на ваш взгляд, станут главными?

— Думаю, прежде всего — это тема исторической политики Украины. Мы, поляки, не можем принять как норму, что в соседней стране молодое поколение формируется в духе культа Бандеры, на примерах убийц, ответственных за геноцид поляков на Волыни. Это — самая важная тема. К сожалению, Польша из-за недальновидной своей политики по отношению к Украине зашла в тупик, пренебрегла из-за Киева хорошими отношениями с Россией — абсолютно зря! И сейчас мы несем тяжкий груз проблем из-за политики нашей непомерной поддержки Украины, в частности, РП несет груз экономических проблем. Это надо изменить, но решать такую проблему надо не в рамках форума Польско-Украинского партнерства, а через структуры государственные и парламентские.