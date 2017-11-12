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    Польша из адвоката Украины превратилась в ее прокурора - эксперт

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (226)

    (обновлено: )17010
    По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Польша превратилась из адвоката в прокурора, украинским властям на предстоящих выборах будет крайне сложно использовать тему возможного вступления в ЕС или НАТО.
    РИА Новости Украина

    "О чем можно говорить, если Украине уже прямо запрещают движение в этом направлении, если она не будет меняться. О присоединении никто даже уже не говорит. В свое время Польша и Венгрия, присоединяясь к этим организациям, поступались очень многими национальными приоритетами", — сказал политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    Смотрите также: Политолог о скандале с Польшей: Запад готов "давать по голове" за радикализм

    По словам Бортника, на этой неделе значительно усилилась внешняя изоляция Украины, чему поспособствовал кризис в отношениях с Польшей.

    "Заявление польских властей о запрете лиц с антипольской позицией фактически означает введение санкций против части украинского политикума. Безусловно, для Польши – это игра, ведь там у власти находятся такие же политики как в Украине, которые разыгрывают патриотически-радикальную карту. Украина здесь выступает в роли жертвы, которая к тому же сама заходит на эшафот и положила голову", — отметил эксперт.

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