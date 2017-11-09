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09.11.201714:33
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    Аналитика и комментарии

    "Внешняя политика окончательно провалена". Соцсети о конфликте с Польшей

    (обновлено: )28
    Кризис в отношениях Украина-Польша с каждым днем все больше усугубляется. Чтобы разобраться в проблемах, Петр Порошенко созывает Комитет президентов. Как отреагировали на такую инициативу сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не простые сейчас у Киева отношения с соседями. И не только с северными. В среду, 8 ноября, президент Петр Порошенко предложил даже провести заседание консультационного Комитета президентов Украины и Польши из-за кризиса в отношениях двух государств. Недавние резонансные заявления Варшавы вызывают в Киеве серьезную обеспокоенность и не могут оставаться без реагирования.

    В украинском сегменте соцсетей дипломатические недопонимания Киева и Варшавы вызвали огромное количество комментариев: " Ну что ж, можно смело констатировать, что внешняя политика Украины провалена: Польша истекает слюной и точит зубы, Венгрия — в откровенной конфронтации, Сербия разминается… США прозревают, Россия ждет";

    "Похоже, что дни Вятровича в качестве министра памяти сочтены".

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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