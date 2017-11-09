"Внешняя политика окончательно провалена". Соцсети о конфликте с Польшей

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не простые сейчас у Киева отношения с соседями. И не только с северными. В среду, 8 ноября, президент Петр Порошенко предложил даже провести заседание консультационного Комитета президентов Украины и Польши из-за кризиса в отношениях двух государств. Недавние резонансные заявления Варшавы вызывают в Киеве серьезную обеспокоенность и не могут оставаться без реагирования.

В украинском сегменте соцсетей дипломатические недопонимания Киева и Варшавы вызвали огромное количество комментариев: " Ну что ж, можно смело констатировать, что внешняя политика Украины провалена: Польша истекает слюной и точит зубы, Венгрия — в откровенной конфронтации, Сербия разминается… США прозревают, Россия ждет";

"Похоже, что дни Вятровича в качестве министра памяти сочтены".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook