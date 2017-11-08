Польша против Вятровича: конфликт набирает обороты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Героизация воинов ОУН-УПА, ставшая для новой власти "делом чести" стала камнем преткновения в отношениях Украины с Польшей. И без того непростые отношения между странами обострились до предела. Продолжают накапливаться взаимные претензии на почве различий в толковании событий истории, в частности Волынской трагедии и роли в ней ОУН-УПА.

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И хотя еще в октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец спорам, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.

В феврале этого года Ярослав Качиньский, лидер правящей польской партии "Право и справедливость", ясно дал понять, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет".

Украина и Польша – дружбе конец?

Перепалка директора Института нацпамяти Владимира Вятровича с польскими властями дошла до ультиматумов и еще больше усугубила отношения между странами.

2 ноября глава МИД глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что власти намерены запретить въезд в страну сторонникам СС Галичина, а также лицам, придерживающимся антипольской позиции.

"В настоящее время мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", – сообщил Ващиковский.

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По его словам, речь также идет о тех, кто на административном уровне не позволяет, к примеру, восстанавливать польские места памяти.

"Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", – подчеркнул министр.

Таким образом он дал понять, что для достижения консенсуса в исторических вопросах Украине и Польше, увы, но пока далеко.

Спустя пару дней Ващиковский уточнил, что Польша уже начала процедуру введения запрета на въезд в отношении украинских чиновников, которые блокируют эксгумацию польских жертв в Украине.

Как отметил министр, такая процедура уже была начата по одному человеку. После ее завершения будет объявлено имя этого человека. Судя по всему, речь идет о директоре Института национальной памяти Владимире Вятровиче.

Как и ожидалось, директора Института нацпамяти такое заявление поляков возмутило. Вятрович даже расценил его как шантаж.

"Их даже можно назвать шантажом, потому что угрожать любому, будь то мне, или любому другому должностному лицу Украины запретом въезда в Польшу, когда должностное лицо требует соблюдения украинского законодательства на украинской территории, это абсолютно не допустимые вещи, которые не должен себе позволять ни один политик, а тем более министр иностранных дел дружественной страны", – сказал он.

"Нас используют"

Говоря в целом об украинско-польских отношениях, Ващиковский напомнил, что Варшава долгое время безусловно поддерживала Киев, но в последнее время признала, что "нас используют". Его заявление прозвучало в эфире радио Trojka.

По его словам, Варшава не может стоять на стороне Киева в конфликте с Москвой, при этом не требуя урегулирования украинско-польских исторических вопросов.

"По сей день мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы сочли, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем – исторических или образовательных", – заявил глава внешнеполитического ведомства Польши.

Министр добавил, что "костью несогласия" в отношениях между странами остаются история, образование, а также возвращение польской общине в Украине церковного имущества костелов и приходских домов.

Взаимные упреки

Обменялись страны взаимными упреками и по поводу отношения к памятникам.

2 ноября польский сенатор и историк Ян Жарин обвинил Украину в варварском поведении в вопросах исторической памяти и потребовал особого внимания к польским кладбищам в Украине.

"Украина не хочет принадлежать римской цивилизации. Она ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти. В нынешней внешней политике у нас много общего, у нас есть много позитивных предложений. Но взаимные отношения будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что гораздо более глубокие отношения происходят из культурного измерения", – заявил сенатор.

При этом, он считает, что решение по выходу из "кризиса" должна найти Украина.

"Решение сейчас – на стороне Украины. В ней есть ключ к тому, хочет ли она быть с Польшей, с польской культурой. Украина должна ответить, хочет ли она взять на себя совместную ответственность за древнюю материальную культуру в современной Украине", — добавил Жарин.

Однако Вятрович считает, что у поляков нет никаких оснований так говорить. По его мнению, именно власти Польши тормозят решение проблемы взаимной легализации памятников. В Украине польские памятники восстанавливаются, а в Польше украинские – нет, заявил Вятрович.

"Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал Вятрович в комментарии 112 Украина.

Он напомнил, что за последние три года на территории Польши 14 раз осквернили кресты на украинских могилах, тогда как аналогичных случаев в Украине было четыре, и все памятники уже восстановлены.

Не остался в стороне от конфликта и замминистра культуры Польши Ярослав Селлин.

По его мнению, Киев доверил вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями". Об этом польский чиновник сказал в эфире польского телевидения.

Именно так Селлин комментировал обвинения в адрес министра культуры и вице-премьера Польши Петра Глински, который во время недавнего визита в Украину "не решился зажечь свечи на могилах жертв УПА".

Селлин заметил, что главной целью визита министра было "побудить украинских партнеров вынести исторический диалог на правительственный уровень". Впрочем, по его словам, сделать этого не удалось.

При этом зам польского министра культуры добавил, что в отношениях с Украиной "необходимо терпение".