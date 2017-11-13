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    МИД Польши: Украина отталкивает от себя одного из последних союзников

    (обновлено: )17140
    По словам министра иностранных дел Польши, в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах".
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Из-за ситуации с Российской Федерацией Украине стоит задуматься, почему она отталкивает от себя одного из последних союзников.

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    Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

    "Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева", — сказал Ващиковский.

    По словам министра, в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах".

    В качестве примера он назвал размещенную в львовском музее "Тюрьма на Лонцкого" информацию о "польской, нацистской и советской оккупации".

    "В 2017 году у нас все еще есть церкви во Львове, которые все еще служат концертными залами", — сказал Ващиковский. 

    По его словам, все эти вопросы несложно решить и добавил, что украинской стороне нужно ответить на вопрос — "почему перед лицом вооруженной агрессии она отталкивает от себя одного из последних союзников".

    Ранее Ващиковский заявил, что Польша не будет разглашать имена украинцев, которым запрещен въезд в страну, но считает этот список слишком коротким.

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