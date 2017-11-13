МИД Польши: Украина отталкивает от себя одного из последних союзников

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Из-за ситуации с Российской Федерацией Украине стоит задуматься, почему она отталкивает от себя одного из последних союзников.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

"Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева", — сказал Ващиковский.

По словам министра, в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах".

В качестве примера он назвал размещенную в львовском музее "Тюрьма на Лонцкого" информацию о "польской, нацистской и советской оккупации".

"В 2017 году у нас все еще есть церкви во Львове, которые все еще служат концертными залами", — сказал Ващиковский.

По его словам, все эти вопросы несложно решить и добавил, что украинской стороне нужно ответить на вопрос — "почему перед лицом вооруженной агрессии она отталкивает от себя одного из последних союзников".

Ранее Ващиковский заявил, что Польша не будет разглашать имена украинцев, которым запрещен въезд в страну, но считает этот список слишком коротким.