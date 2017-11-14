Посол Украины прокомментировал отношения с Польшей

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев хочет быть равноправным партнером с Варшавой, а спорные вопросы необходимо решать в ходе диалога. Об этом он заявил в интервью TVN24.

По его словам, Украина хочет "мира и сотрудничества с Польшей".

"Мне бы хотелось, чтобы Украина и Польша меньше тратили времени на объяснение своих позиций и разбирательства в некоторых инцидентах, а больше уделяли времени реализации нашего партнерства и проектов, которые принесут пользу украинцам и полякам", — подчеркнул Дещица.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

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Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории. Он пройдет в пятницу в Кракове.