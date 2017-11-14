Конфликт с Украиной: в Польше решают внутренние вопросы – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Польша не будет обнародовать список украинцев, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Dzienik Gazeta Prawna. По его словам, этот список короткий и это демонстрирует нежелание польской стороны идти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее польские СМИ сообщали, что въезд в Польшу запрещен директору Института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Стоит напомнить, что 2 ноября Ващиковский анонсировал запуск процедуры, которая сделает невозможным въезд в страну гражданам Украины, которые исповедуют "антипольские взгляды". 7 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что в украинской политике есть немало "людей с националистическими и антипольскими взглядами". Он обратился с просьбой к президенту Петру Порошенко убрать таких политиков с украинской политической сцены.

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В ответ президент Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между странами.

Польско-украинский конфликт в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал историк и политолог Александр Палий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому українське питання зараз настільки розбурхане в Польщі?

– Країна вже не розвивається настільки бурхливо, як це було останні двадцять років, і для того щоб вона рухалася вперед, політикам треба напружено працювати. Вони цього робити не люблять, їм треба знайти якогось ворога, показувати, тицяти пальцями, хто винен і так далі.

Тобто фактично, політики намагаються вирішити свої питання через демагогію. Це те, що ми бачимо в Польщі.

Але ж це взяли на озброєння конкретні політсили.

– Взагалі атмосфера така складається в Польщі, що країна робить такі кроки, які не дуже поєднуються з християнською етикою, тому що християнська етика, насамперед, це визнання якихось своїх помилок і розкаяння за них, в тому числі. Натомість ми від Польщі чуємо, що вона хороша, їхня окупація – це не окупація, і всі такі заяви відповідні.

А у польському суспільстві є взагалі на це запит?

– Є запит, звичайно, польське суспільство націоналістичне, є на це запит, але є запит і на тверезу думку. Тобто їм хочеться сказати, що якщо українці борються проти окупантів, це вони борються проти не окупантів.

Якщо хтось хоче повторити історичні помилки, які призвели колись до того, що Польща перетворилася з першорозрядної країни, найбільшої в Європі, найсильнішої в Європі, як було в 16 столітті, просто перетворилася на ніщо…

Якщо хтось вважає, що він зараз настільки захищений, сильний, що може повторювати історичні помилки, за які польський народ заплатив дуже дорого, то це ж ми можемо тільки переконувати, тільки словами говорити. Ми за інших людей їхню роботу зробити не можемо.

Яких "антипольських" українських політиків мав на увазі Анджей Дуда?

– В'ятрович, при всій його компромісності їм не сподобався. Я не знаю, про кого з українських політиків йде мова. Коли був Янукович, коли приймали рішення абсолютно в руслі російської політики, таких заяв не звучало.

Чесно кажучи, я не знаю, хто у нас з політиків антипольський. При тому, що у нас Польща окупувала окремі території понад 300 років, окремі ще довше, чесно кажучи, ніякого антипольського сегменту у нас в країні немає.

Якщо його десь розгледіли, це доволі важко розгледіти, українці просто перегорнули цю сторінку, незважаючи на тяжку історію, різну історію. Були і дружні у нас відносини з поляками, дуже добрі, була і спільна боротьба з спільними ворогами, і т.д. Але це історія, якщо ми не візьмемо з неї уроку і не залишимо все погане позаду, а все хороше візьмемо з собою, то це значить, що ми не взяли уроку від історії.

Тому ситуація така, що дехто не взяв уроку з історії, або погано вчився, або на неправильних підручниках вчився, і просто деякі польські політики забули, до чого їх це довело свого часу.

З останніх заяв Вітольда Ващиковського є така, що на тлі військового конфлікту на Донбасі Україні варто замислитись, чому вона відштовхує від себе одного з останніх союзників.

– Це союзник якщо сам захоче відштовхнутися. Це його проблема, ми ж його не зможемо втримати. А якщо відштовхнутися та ще й зробити нас винними, це було б зовсім неправильно. Ніхто в Україні не хоче відштовхувати, тим більше, такого корисного союзника, як Польща.

Але не останнього?

– Так. Я не знаю, там були якісь заяви про те, що в Львові в якихось польських костелах колишніх відбуваються концерти, що це, мовляв, дратує поляків.

Я думаю, що це питання можна вирішити, але хіба буде краще, якщо там буде стояти порожній храм, в який взагалі ніхто не буде ходити, тому що там поляків нема? Тому у Львові костелів для місцевої польської громади більше ніж досить. Тому я не знаю, ну, для чого це все піднімати?

Зараз в Європі, на жаль, релігійність населення невелика, і безліч використовується таких споруд в такий спосіб. Мені це теж не подобається, але причина тут не в тому, що вони використовуються, а в тому що релігійність маленька. І є в Біблії така дуже правильна історія про те, що треба спочатку, перш ніж в оці брата свого шукати скалку, витягнути колоду зі свого ока.

Оце, мені здається, дуже підходить для польських політиків, які б мали все це зробити в тому числі.

Консультаційний комітет президентів Україні і Польщі, планується надзвичайне засідання, що має зробити цей консультаційний комітет?

– Зняти різні питання.

Яким чином?

– Переконанням. Справа в тому, що в Польщі зараз політична ситуація така, що там не все президент вирішує, зовсім не все.

Як це буде виглядати?

– Я думаю, тут дуже важливо розібратися і знайти спільну мову. Тому що якщо поляків ці питання турбують, то тоді з ними треба поговорити. А якщо ці питання використовуються просто як привід, то говорити там особливо і нема чого. Я думаю, що все це надумане, все це пройде. Попустить.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы Александр Палий уже отмечал, что Украина слишком лояльна по отношению к Польше.

В то же время эксперт-международник Евгений Ярошенко считает, что конфликт с Польшей — это следствие отсутствия внешнеполитический стратегии Украины.