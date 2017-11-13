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    Украина бандитская: ОПГ будут убивать и грабить

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (41)

    (обновлено: )882101
    МВД скрывает от граждан правду. Украину заполонили этнические организованные преступные группировки, часть из которых была создана под эгидой руководителей страны и силовых ведомств.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Украинский криминалитет уже года три как отодвинули на второй план заезжие "воры в законе" и "джентльмены удачи" из южного региона бывшего СССР. Смена власти, военный конфликт на Донбассе открыл дорогу в Украину уголовникам разных мастей. Пока еще не так заметно, но в стране уже действуют разношерстные, хорошо вооруженные банды, умеющие и готовые не только грабить, но и убивать. 

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    Этим летом харьковские полицейские задержали преступную группу с международными связями, которая занималась в городе квартирными кражами и запросто вскрывала двери с секретными замками. Одного задержали при попытке  попасть в квартиру благодаря бдительным соседям. Его двух подельников, среди которых была наводчица, позже. 

    Не удивительно, что организатором оказался 47-летний гражданин Грузии, поддерживает так называемое "Воровское движение"  (подчиняется "вору в законе" и платит долю в воровской "общак"). Его подельник — 28 летний земляк квалифицированный квартирный вор. А 35-летняя украинка занималась поиском квартир и сбытом похищенного имущества через Интернет. Все ранее судимы за кражи. Их постоянным местом "работы" был Харьков, где они жили последние несколько лет. В полиции полагают, что за ними числиться 40 обворованных квартир как минимум. Но пикантность этой истории в том, что эта группа работала под кураторством двух грузин 52-летнего "вора в законе", который сейчас живет в Турции и его смотрящего по Украине 43-летнего мужчину.

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    В 2016 году, из того же Стамбула в Украину прибыл 42-летний "Джонни Кутаисский" в миру Джонни Хатчапуридзе, который в столице "крышевал" домушников — координировал их деятельность, и решал все спорные вопросы. В Киеве он встречался с представителями преступной среды высшего звена и в его обязанности входила организация и проведение так называемых "воровских сходок". Вора задержали столичные оперативники в марте этого года и оправили обратно в Турцию, так как въезд в родную Грузии ему был запрещен.  

    Но то, что кого-то из воров отправят  из Украины с билетом в один конец не означает, что он и его дружки больше не явятся. В полиции даже не знают, сколько сегодня "воров в законе" находится на территории страны. Но кроме этих граждан, на Украине стали поднимать голову и ОПГ иного толка. Те, которые с оружием завтра спокойно могут прийти в дом каждого и потребовать отдать все, что нажито непосильным трудом.

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    На сегодняшний день существует условное разделение между этническими ОПГ на предмет того, кто, чем занимается. Кражи — это грузины. Наркотики для общего употребления — армяне и цыгане, а чеченцы наркотиками тяжелыми занимаются — кокаин, героин и прочее. Плюс сейчас участились разбойные нападения, выбивание долгов и похищения людей с целью выкупа — тут пытаются поучаствовать все, рассказывает на условиях анонимности РИА Новости Украина один из бывших сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью.

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    "Но, сегодня у нас есть уже готовые ОПГ из добровольческих батальонов. Чеченский батальон имени Джахара Дудаева, бойцов и командиров которого взрывают и расстреливают в Киеве, которые осели в Украине. Вот вам полноценное ОПГ названное очень красиво. У этих людей на руках оружие, с которым они делают что хотят — захотят, начнут "прессовать" бизнесменов. Захотят — ограбят или убьют. Я не слышал о победах этого батальона на передовой, он где-то был, но что делал, вот в чем вопрос. Когда то в батальон "Айдар" набрали грузин и часть из них уже проходит по делу с нардепом Мельничуком по криминалу. А часть до сих пор бродит по стране. Надо не забывать о том, что они очень хорошо подготовлены. Грузины, прошедшие конфликт в Северной Осетии, в "Айдар" приехали инструкторами. Готовили бойцов, с ними повоевали немного. Они же не только хорошо подготовлены, они вооружены. У них гражданство другой страны, их здесь ничего не держит, они тут могут совершить любое преступление и уехать. Они не контролируемы", — подчеркивает наш полковник милиции.

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    Сегодня в Украине самые серьезные ОПГ из бывших бойцов добробатов. Банды сегодня не такие, какие были в 90-х, потому что костяк их оставляют люди убивавшие, которым нажать на курок или же пырнуть ножом, ничего не стоит. 

    "Вот батальон "Аазов", часть бойцов официально служат в Нацгвардии, но есть костяк, который с 2014 года был создан из участников неонацистской группы "Мизантропик Дивижн" — это хорошо подготовленная ОПГ, которую американцы назвали бандой и перестали финансировать. И они теперь занимаются криминальным бизнесом, начиная от похищения людей с целью выкупа, заканчивая разбойными нападениями, вымогательством. Только если Савлоховцы в 90-х открыто облагали данью бизнес, то эти ищут сначала политическую подоплеку. Налетают под видом: "Бей сепаратиста! Предателя!", а потом говорят, плати, точнее, окажи финансовую помощь батальону, и тогда мы перестанем на тебя наезжать. Все то же, только под другим соусом", —  отмечает собеседник.

    Сейчас срочно надо создавать УБОП, набирать сотрудников, дать им время набраться опыта и начать разоружать и распускать многочисленные ОПГ, часть из которых создали в МВД. Иначе 90-е покажутся цветочками. 

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