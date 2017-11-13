Польша засекретила список украинцев, которым запрещен въезд

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Польша не будет разглашать имена украинцев, которым запрещен въезд в страну, но считает этот список слишком коротким, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

Ващиковский прокомментировал запрет на въезд директору Института национальной памяти Владимиру Вятровичу: "это человек, который пропагандирует глубоко антигуманные, антиевропейские ценности", — сказал министр в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

По словам министра иностранных дел Польши, нежелание раскрывать имена из списка "демонстрирует наше дальновидное понимание взглядов украинской стороны, решительность в поисках пути прогресса во взаимоотношениях и нежелание дальнейшей эскалации".

На данный момент польский МИД оценивает перспективы запланированного визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков. Поездка будет зависеть от "готовности украинской стороны учитывать наши конструктивные предложения".

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Ранее институт Вятровича запретил эксгумацию захоронений поляков в Украине в ответ на серию актов вандализма в отношении украинских памятников в Польше.