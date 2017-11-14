Генпрокурор США признался, что в 2016 обсуждал Украину с послом РФ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс на слушаниях в сенате рассказал, что в ноябре 2016 года на встрече с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком обсуждал Украину.

Сешнс в ноябре 2016 года был сенатором и поддерживал предвыборную кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа.

В ходе слушаний в сенате Сешнса спросили, обсуждал ли он с Кисляком Украину. "Это не тот вопрос, который относился к предвыборной кампании", — ответил генпрокурор.

Тем не менее он тут же добавил, что действительно говорил с Кисляком об Украине.

"И произошло это потому, что накануне у меня в кабинете был посол Украины, который высказывал свои аргументы против РФ. И я поднял данный вопрос перед Кисляком", — пояснил Сешнс.

Напомним, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.